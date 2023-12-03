Лютый мороз под минус 30 вместо мягкой оттепели придет на Алтай

В ближайшее время значительно похолодает в Алтайском крае.

Согласно прогнозу Гисметео, уже 7 декабря в регионе ночью ожидается мороз до минус 26 градусов, указывает "Алтайская правда".

В последующие дни значительный минус будет держаться и днем, а ночью столбик термометра будет опускаться за – 30 градусов.

Между тем 3 декабря в регионе теплая погода, идет дождь со снегом на фоне шквалистого ветра. Однако 4 декабря в Барнауле ожидается до минус двух градусов, гололедица.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 российских регионов.