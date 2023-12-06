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Жизнь

Лютый мороз под -39 после дождя придет на Алтай

Жителей Алтайского края ждет лютые морозы 8 и 9 декабря. Синоптики прогнозируют до -39 градусов.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Температура ночью

8 декабря, пятница:

  • В отдельных районах небольшой снег, местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.
  • Температура -26,-31 гр., местами по югу -20,-25 гр.
  • Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

9 декабря, суббота:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
  • Температура -34,-39 гр., местами -27,-32 гр.
  • Ветер северный, 2-7 м/с.
Мороз, окно, зима.
Мороз, окно, зима.
CC0

Температура днем

8 декабря, пятница:

  • Местами по югу небольшой снег, местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.
  • Температура -22,-27 гр., местами -16,-21 гр.
  • Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

9 декабря, суббота:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
  • Температура -28,-33 гр., местами -20,-25 гр.
  • Ветер северный, 2-7 м/с.
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