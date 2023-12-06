Лютый мороз под -39 после дождя придет на Алтай

Температура ночью
8 декабря, пятница:
- В отдельных районах небольшой снег, местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.
- Температура -26,-31 гр., местами по югу -20,-25 гр.
- Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
9 декабря, суббота:
- Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
- Температура -34,-39 гр., местами -27,-32 гр.
- Ветер северный, 2-7 м/с.
Мороз, окно, зима.
CC0
Температура днем
8 декабря, пятница:
- Местами по югу небольшой снег, местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.
- Температура -22,-27 гр., местами -16,-21 гр.
- Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
9 декабря, суббота:
- Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
- Температура -28,-33 гр., местами -20,-25 гр.
- Ветер северный, 2-7 м/с.