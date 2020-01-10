Лже-глава МЧС требует от новосибирских бизнесменов подарков и немного денег на мобильный

Мошенники шантажируют предпринимателей и грозят им предстоящей проверкой пожарной безопасности. Это, по их словам, повлечет штрафы и различные санкции.
«В качестве „решения вопроса“ предлагают пополнить баланс номера телефона, либо банковской карты», — рассказал начальник пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.
Кроме того, предлагают бизнесменам откупиться от проверок дорогими подарками, чтобы избежать приостановки деятельности их предприятия.
В МЧС подчеркнули, что ведомство не оказывает платных услуг, а сотрудники не имеют права взимать деньги с граждан.
«Рекомендуем жителям быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Все факты телефонного мошенничества проверяются правоохранительными органами», — добавил Винаков.