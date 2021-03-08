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Жизнь

Мадуро привился вакциной «Спутник V» и «заговорил по-русски»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о своем опыте вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

Николас Мадуро.
Николас Мадуро.
ru.wikipedia.org.

По словам Мадуро, он не испытал серьезных побочных эффектов после прививки и чувствует себя отлично.

«Я чувствовал себя хорошо. Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня в первый день была только небольшая сонливость», — цитирует президента Венесуэлы ТАСС.

«Сейчас я чувствую себя на все 100%", — заявил Мадуро, пошутив, что теперь может «отлично говорить по-русски».

Вторую дозу вакцины «Спутник V» он получит 26 марта.

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