Мадуро привился вакциной «Спутник V» и «заговорил по-русски»

По словам Мадуро, он не испытал серьезных побочных эффектов после прививки и чувствует себя отлично.

«Я чувствовал себя хорошо. Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня в первый день была только небольшая сонливость», — цитирует президента Венесуэлы ТАСС.

«Сейчас я чувствую себя на все 100%", — заявил Мадуро, пошутив, что теперь может «отлично говорить по-русски».

Вторую дозу вакцины «Спутник V» он получит 26 марта.