Магазин «Светофор» в Барнауле с помощью динамиков использовал запрещенную рекламу

Рекламу транслировали из динамиков, который находился над входом в магазин. При этом для кого именно она предназначалась — не указали.

Проблема в том, что с августа 2021 года такая реклама (с динамиками и снаружи здания) запрещена. При этом уровень громкости рекламы значения не имеет.

Компанию «Торгсервис 22» («Светофор») обязали устранить нарушения, но в процессе рассмотрения дела рекламу продолжали крутить.

После этого организации выдали предписание об обязательном прекращении распространения ненадлежащей рекламы.

Ранее маленький магазин на Алтае притворялся большим «Магнитом».