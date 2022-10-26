Магазин «Светофор» в Барнауле с помощью динамиков использовал запрещенную рекламу

Рекламу транслировали из динамиков, который находился над входом в магазин. При этом для кого именно она предназначалась — не указали.
Проблема в том, что с августа 2021 года такая реклама (с динамиками и снаружи здания) запрещена. При этом уровень громкости рекламы значения не имеет.
Компанию «Торгсервис 22» («Светофор») обязали устранить нарушения, но в процессе рассмотрения дела рекламу продолжали крутить.
После этого организации выдали предписание об обязательном прекращении распространения ненадлежащей рекламы.
Ранее маленький магазин на Алтае притворялся большим «Магнитом».