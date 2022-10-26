26 октября
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Жизнь

Магазин «Светофор» в Барнауле с помощью динамиков использовал запрещенную рекламу

В Барнауле торговая сеть «Светофор» распространяла незаконную звуковую рекламу, сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.

Один из магазинов сети "Светофор".
Один из магазинов сети "Светофор".
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Рекламу транслировали из динамиков, который находился над входом в магазин. При этом для кого именно она предназначалась — не указали.

Проблема в том, что с августа 2021 года такая реклама (с динамиками и снаружи здания) запрещена. При этом уровень громкости рекламы значения не имеет.

Компанию «Торгсервис 22» («Светофор») обязали устранить нарушения, но в процессе рассмотрения дела рекламу продолжали крутить.

После этого организации выдали предписание об обязательном прекращении распространения ненадлежащей рекламы.

Ранее маленький магазин на Алтае притворялся большим «Магнитом».

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