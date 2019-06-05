Магазины будут делать скидки покупателям, отказавшимся от пластиковых пакетов

В торговых сетях могут ввести систему скидок для тех, кто отказывается от использования пластиковых пакетов. Такую разработку ведет Минприроды России вместе с экспертами, пишут Вести.ru.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума, пока ни одна торговая сеть, с которой ведутся переговоры, не ответила отказом.

Министр отметил, что все прекрасно понимают, что лучше поработать над общей проблемой, чем вводить какие-то запретительные меры.

Кобылкин подчеркнул, что полностью вывести пластик из оборота невозможно. «Отменить все в один день — это была бы самая простая реформа. Сказать „давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота“ — это невозможно, и надо это понимать. А создавать какой-то теневой рынок — зачем нам это нужно? Мы идем эволюционным путем», — сказал он.