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Жизнь

Магазины будут делать скидки покупателям, отказавшимся от пластиковых пакетов

В торговых сетях могут ввести систему скидок для тех, кто отказывается от использования пластиковых пакетов. Такую разработку ведет Минприроды России вместе с экспертами, пишут Вести.ru.

Пакет "Мария-Ра". Барак.
Пакет "Мария-Ра". Барак.
Олег Богданов

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума, пока ни одна торговая сеть, с которой ведутся переговоры, не ответила отказом.

Министр отметил, что все прекрасно понимают, что лучше поработать над общей проблемой, чем вводить какие-то запретительные меры.

Кобылкин подчеркнул, что полностью вывести пластик из оборота невозможно. «Отменить все в один день — это была бы самая простая реформа. Сказать „давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота“ — это невозможно, и надо это понимать. А создавать какой-то теневой рынок — зачем нам это нужно? Мы идем эволюционным путем», — сказал он.

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