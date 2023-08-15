Магазины осужденного барнаульского застройщика изъяли и продадут на торгах

Коммерческую недвижимость обанкротившегося и осужденного Александра Канакова изъяли и готовятся продать на торгах.

В рамках дела арбитражный управляющий нашел у должника два торговых помещения в здании рынка на пр. Ленина, 2в/1, а также один нежилой объект на пр. Социалистическом, 34.

Их площадь варьируется от 189 до 256 кв. м.

Однако недвижимостью предприниматель владел не один, а только половинами долей в каждом, сообщает "Толк".

Специалисты уже провели оценку лотов. В итоге доли можно продать за 3,6, 4,6 и 6,5 млн за каждый.

Кстати, в общей сложности кредиторы требуют у Канакова 35 млн рублей. Очевидно, средства от продажи недвижимости не покрывают эту сумму.

Банкрот. СС0

Кроме того, в рамках дела с бизнесмена взыскали участок площадью более 1 тыс. кв. м., автомобиль Honda, золотое кольцо, запонки и 570 евро - общая сумма вышла более 1 млн рублей.

Напомним, в 2021 году Канакова осудили на четыре года колонии за получении части взятки от подрядчика, общая сумма которой должна была составить 15 млн рублей.

За это его подчиненные должны были легко принять работу компании.

Уже после кредиторы начали процесс реализации имущества и направили в суд запрос о признании Канакова банкротом.

Весной этого года застройщик вышел по УДО.

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