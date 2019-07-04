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Жизнь

Магический алтарь: пользователи сети выясняют, что изображено на жутком фото

Мужчина опубликовал загадочную фотографию и объяснил, что его подруга переехала в новый дом, а из окна увидела довольно жуткий внутренний дворик соседей.

Фотоаппараты.
Фотоаппараты.
открытые источники (CC0)

Прямо посреди сада стоял небольшой сарай, перед которым красовался манекен, а вокруг были расставлены фигурки собак, котов, черепах, птиц и бабочек. Между всем этим безумием — горшки с разными растениями и садовые фонарики.

Вся эта странная, но пугающая картина настолько заинтересовала девушку и ее друга, что они решили попросить совета у пользователей соцсетей.

В комментариях под снимком сразу появились многочисленные предположения, что происходит в этом странном дворе, пишет mail.ru.

Большинство «диванных экспертов» сошлись на мнении, что соседи девушки устроили в саду какой-то магический алтарь или таким образом просто отпугивают преступников.

Между тем во «ВКонтакте» живет и здравствует паблик «Необычные фото». Пользователи выкладывают туда не только «ужасы с соседнего двора». Приветствуются снимки «со всей Земли», как заявлено в сообществе.

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