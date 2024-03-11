Магнитная буря 11 марта 2024: солнечные вспышки вызовут недомогание

В ближайшие сутки магнитные удары сбавили обороты. Однако к вечеру магнитные вспышки могут увеличиться.

Известно, что в понедельник, 11 марта, с полуночи до 15:00 сила геоударов составит два балла.

Однако ближе к 16:00 активность вспышек возрастет до трех баллов.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

В пик активности магнитных бурь нужно вести здоровый образ жизни и обязательно следить за режимом дня.

Врачи отмечают, что важно высыпаться и умеренно заниматься спортом. Также следует проводить время на свежем воздухе.

Ранее сообщалось после штиля на россиян обрушится магнитная буря.

Точное время пика активности.

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