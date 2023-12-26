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Жизнь

Магнитная буря притаилась, чтобы "накинуться" на россиян на Новый год. При чем здесь китайцы

Магнитная активность Земли пришла в норму.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Но под Новый год геомагнитная обстановка о себе знать. По некоторым россиянам она может ударить вместо курантов.

Дело в том, что с 31 декабря по 1 января магнитная буря достигнет четырех баллов из десяти. Это не много, но метеочувствительные люди ощутят. Особенно с тем условием, что в новогоднюю ночь многие будут пить алкоголь и объедаться. А этого категорически нельзя делать.

Китайцы и другие народы, которые не отмечают Новый год 31 декабря, могут спать спокойно. Кстати, год дракона по китайскому календарю наступит не 1 января, а 10 февраля.

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