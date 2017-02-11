Магнитные бури в феврале 2020: календарь опасных для здоровья дней

Несмотря на то, что геомагнитная обстановка в феврале 2020 года будет достаточно спокойной, несколько магнитных бурь нам все-таки придется пережить, пишет «Интерфакс». Они влияют на состояние метеочувствительных людей, провоцируя ухудшение самочувствия. Чтобы быть к этому готовыми, можно воспользоваться прогнозом специалистов. Altapress.ru публикует расписание магнитных бурь в феврале 2020 года.