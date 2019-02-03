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Жизнь

Магнитные бури в феврале 2019 года: прогноз солнечной активности

Магнитные бури плохо влияют на самочувствие метеочувствительных людей: могут возникать беспричинная тревожность, усталость. Чтобы заранее принять меры, можно воспользоваться прогнозом специалистов. Расписание магнитных бурь в феврале-2019 — в материале altapress.ru.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

Календарь магнитных бурь на февраль-2019

По прогнозам специалистов, в феврале 2019 года магнитные бури будут бушевать с 19 по 21 февраля, пишет rosregistr.ru. Кроме того, магнитные бури возможны 22, 27 и 28 февраля.

Как магнитные бури влияют на здоровье?

Метеочувствительные люди ощущают беспричинную усталость, головную боль. Может повыситься раздражительность и тревожность, снизиться работоспособность.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

Как защитить здоровье при магнитных бурях?

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса. Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Магнитные бури 2019: как составляют расписание?

Расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет.

Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.

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