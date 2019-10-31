Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Магнитные бури в ноябре 2019 года: расписание

Магнитные бури влияют на метеочувствительных людей: они могут ощущать беспричинную тревожность, усталость, вялость. Чтобы быть к этому готовыми, можно воспользоваться прогнозом специалистов. Расписание магнитных бурь в ноябре 2019 года — в материале altapress.ru.

Солнце. Деревья
Солнце. Деревья
СС0

Календарь магнитных бурь на ноябрь-2019

По прогнозам специалистов, магнитная буря будет бушевать 21−22 ноября. Кроме того, в течение суток накануне и после возможны возмущения магнитного поля планеты, пишет meteoprog.ua.

Солнце.
Солнце.
СС0

Как магнитные бури влияют на здоровье

В этот период метеозависимые люди жалуются:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

Солнце, закат.
Солнце, закат.
CC0

Как защитить здоровье при магнитных бурях

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса. Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

Как составляют расписание магнитных бурь

Магнитные бури на Земле вызывают вспышки солнечной активности. Расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость