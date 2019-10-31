Магнитные бури в ноябре 2019 года: расписание

Магнитные бури влияют на метеочувствительных людей: они могут ощущать беспричинную тревожность, усталость, вялость. Чтобы быть к этому готовыми, можно воспользоваться прогнозом специалистов. Расписание магнитных бурь в ноябре 2019 года — в материале altapress.ru.