Магнитные бури в ноябре 2019 года: расписание

Календарь магнитных бурь на ноябрь-2019
По прогнозам специалистов, магнитная буря будет бушевать 21−22 ноября. Кроме того, в течение суток накануне и после возможны возмущения магнитного поля планеты, пишет meteoprog.ua.
Как магнитные бури влияют на здоровье
В этот период метеозависимые люди жалуются:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.
Как защитить здоровье при магнитных бурях
Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса. Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.
Как составляют расписание магнитных бурь
Магнитные бури на Земле вызывают вспышки солнечной активности. Расписание магнитных бурь составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. Предсказать магнитную бурю с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.