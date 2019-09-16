Македонский, Женя Лукашин и другие: как прошел слет риэлторов в Барнауле

Полторы сотни лучших алтайских специалистов по недвижимости собрались в начале сентября на четвертый слет риэлторов. Интеллектуальный квест для них устроил «Союз риэлторов Барнаула и Алтая».

Всех участников поделили на восемь команд. В каждой из них собрались разные специалисты из агентств недвижимости, банков, страховых компаний, представители застройщиков.

Дмитрий Дворядкин,

президент «Союза риэлторов Барнаула и Алтая»:

Сегодня у нас интеллектуально-спортивное состязание, собралось рекордное количество человек. Если на первый слет риэлторов к нам приехали 60 человек, то сегодня почти 200! И это число растет каждый год, что особенно приятно. Слет риэлторов призван объединить риэлторское сообщество Алтая — чтобы нам всем вместе было комфортнее работать, совершать совместные сделки.

Мероприятие поддержали многие партнеры из сферы недвижимости.

Михаил Бердоносов,

заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» ( генерального партнера Слета риэлторов):

Риэлторское сообщество очень консолидированно, ежедневно они реализуют огромное количество сделок. Развивать ипотеку без сотрудничества с агентствами недвижимости сегодня достаточно трудно. Учитывая наш возраст — а на ипотечном рынке мы с сентября прошлого года, — нам просто необходимо участвовать не только в деловых встречах, но и в неформальных мероприятиях. Это сделает взаимоотношения между риэлторами и банками более доверительными, открытыми, дружественными и конструктивными.

Если в прошлом году на слете риэлторов команды соревновались исключительно в спортивных состязаниях, то в этот раз им предложили проявить смекалку и творческий подход.

Игру провели в стиле «Угадай мелодию». Участники должны были выбрать количество получаемых баллов и шуточную категорию — например, «А я риэлтора узнаю по походке» или «Слышь, ты че такой, риэлтор?».

Команды угадывали, зачем Македонский брил бороды своим воинам, импровизировали в сцене из «Иронии судьбы» и зажигали в конкурсе латиноамериканских танцев.

Светлана Бакулина,

руководитель агентства недвижимости «Гнездо»:

Мы участвуем каждый год. Это отличное командообразующее мероприятие! Риэлторы должны не только зацикливаться на работе, но и много общаться в неформальной обстановке.

Игорь Селиванов,

заместитель директора алтайского филиала страховой компании ВСК:

На слете риэлторов мы присутствуем в качестве партнеров и участников. Хотелось бы отметить, что слет всегда происходит на высшем уровне: отличная организация, замечательные гости. Как итог — налаживание связей среди риэлторов, банков и страховых компаний.

Наталья Кучкина,

заместитель директора по работе с партнерами компании «Вира-строй»:

Мероприятие замечательное, очень необходимое в сфере недвижимости. Бывает, что по роду деятельности не успеваешь со всеми наладить тесные контакты. А здесь удается поговорить на разные темы и заодно повеселиться.

В итоге встречи самой находчивой оказалась команда «Мокрые кроссы». Второе место заняла команда «Лавочка недвижимости», третье — «Еж». Все они получили памятные призы и подарки от партнеров.