Почему у Дня памяти погибших в Первой мировой войне несколько дат

Первая мировая унесла жизни миллионов людей. В память о них 11 ноября во многих странах проходят возложения цветов к памятникам, панихиды и поминовения. Почему у Дня памяти жертв Первой мировой существует несколько дат и что является его символом — в материале altapress.ru

Истоки Дня памяти

11 ноября во всем мире принято вспоминать жертв Первой мировой войны. Этот день называют по-разному: День памяти павших, Маков День, День поминовения. Но суть едина для всех: необходимо помнить и почитать предков, пострадавших в сражениях 1914 — 1918 годов.

Первая мировая нанесла огромный ущерб её странам-участницам. По данным «Вымпел-В», число погибших превышает 8 миллионов человек, а раненых — 20 миллионов.

Первое компеньенское перемирие 1919 года вступило в силу 11-го числа одиннадцатого месяца (ноябрь) в 11:00. Это означало прекращение боевых действий между странами Антанты и Тройственного союза. А 28 июня 1919 годы война закончилась подписанием Версальского договора. Первые празднования прошли в странах Западной Европы и в США в том же году.

Красный мак как символ павших

Джон Маккерей, военный врач и поэт из Канады, во время Первой мировой войны написал стихотворение «На полях Фландрии». В нём он описал как похоронил своего близкого друга лейтенанта Алексиса Хелмера прямо посреди поля красных маков.

Стихотворение очень быстро стало популярным, а маки стали символом пролитой в боях крови, человеческих жертв этого и последующих военных конфликтов.

Профессор университета Джорджии настолько вдохновился стихотворением канадского военного, что написал собственное. Он назвал его — «Надо помнить» и поклялся приходить на каждое памятное мероприятие с красным маком в петлице. Этот обычай распространился по Британии за три года. С 1921 года красные маки стали неотъемлемой частью Дня памяти погибших в Первой мировой войне.

День памяти павших в России

Мероприятия по поминовению жертв Первой мировой войны начали проходить еще в 1915 году. Первым стало устройство Московского братского кладбища, вторым открытие памятника в Барановичах — 6 июня 1915 года.

Но День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, официально появился только с 2012 года. А первое празднование в масштабах всей страны состоялось 1 августа 2013. С тех пор в этот день по всей стране ежегодно проходят поминовения павших в одной из самых кровопролитных войн в истории.

Эта дата была выбрана не случайно. Дело в том, что Российская империя вступила в Первую мировую войну именно 1 августа 1914 года.