Во все тяжкие: Максим Галкин показал личную переписку с Пугачевой и разыграл Киркорова

Настя Ивлеева предложила Максиму Галкину выполнить несколько заданий. Одним из них было зачитать последние сообщения из диалога с супругой Аллой Пугачевой.
Оказалось, что главным в переписке звезд были смайлики, фотографии детей и сообщения в стиле «Долетел», пишет 5-tv.ru.
В ответ Ивлеева тоже решила раскрыть тайны своей переписки с рэпером Элджеем. Они обсуждали ремонт машины и кто до скольки работает.
«Вот она — любовь», — с иронией прокомментировала Настя Ивлеева.
Еще одним заданием был розыгрыш по телефону, уточняет peopletalk.ru.
Максим Галкин предложил Юрию Гальцеву записать трек, а Ивану Урганту и Филиппу Киркорову — рекламировать презервативы.
«Знаешь, у меня же контракт с „Гексоралом“, там все через рот, и это будет странно, если я начну что-то через другое место рекламировать», — ответил Киркоров.
Настя Ивлеева пыталась занять деньги у актрисы Натальи Рудовой и предлагала Марии Миногаровой записать дисс на Андрея Беднякова. Занять не удалось, а вот на запись трека Миногарова сразу согласилась.