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Жизнь

Максим Галкин рассказал, почему его считают гомосексуалистом

Российский юморист Максим Галкин в шоу «А поговорить?» на одноименном YouTube-канале рассказал о слухах вокруг своей ориентации.

Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Скрин с видео

Несколько острых вопросов коснулись слухов о гомосексуальности. В течение семи минут юмористу пришлось оправдываться и вспоминать самые нелепые истории.

«Мне кажется, что такого рода слухи сопровождают меня периодически всю мою жизнь», — ответил Галкин.

По его словам, еще в университете один из студентов считал его гомосексуалистом: «Все время хотелось ему сказать: «Не баси, шалун».

Вспомнил и случай в 1997 году, когда ехал в поезде вместе с пародистом-геем, а в соседнем вагоне был другой артист.

«И он из этого факта, что мы в одном купе вместе едем, стал распространять слухи о нашей близости. Реально пошло от одного человека. Он до сих пор ходит по земле», — разъяснил Галкин.

Также он подчеркнул, что никогда в своей жизни не давал поводов, чтобы такие слухи можно было считать правдой. В подтверждение своих слов Галкин сказал, что воспитывает двоих детей.

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