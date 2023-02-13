Мальчик с сусликом. Необычный памятник заметили на горе в Республике Алтай

Необычный памятник заметили в Онгудайском районе Республики Алтай. Люди принялись гадать, что он означает, начиная от НЛО и заканчивая буддизмом. Об этом сообщает Telegram-канал региона.

Худой мальчик со сползшей с плеча шубой сидит на камне в Каракольской долине, недалеко от села Бичикту-Боом. В руках он держит маленького суслика. Характерная черта памятника — отсутствие лица.

Памятник называется «Мальчик с сусликом» и посвящен детям войны, которые страдали от голода. По словам местных жителей, выжить им помогли суслики — дети их ловили и готовили из них еду.

Автор памятника — магистрант Томского архитектурно-строительного университета Амыр Кыдыев.

У памятника нет лица, вместо него — золотая зеркальная поверхность. По задумке, каждый, кто заглядывает в лицо мальчика, должен увидеть в нем себя. Но сейчас покрытие уже стерлось.

Место выбрано не случайно. Дети поднимались на эту гору и смотрели на тракт, ожидая своих отцов. Там открывался хороший обзор на дорогу.

Ранее altapress.ru уже писал о нем в своем материале.