Мальчику из Рубцовска нужна помощь в борьбе с тяжелыми заболеваниями

Семья Кузюковых из Рубцовска просит помощи у неравнодушных жителей края. 10-летнему Егору приходится бороться с тяжелыми болезнями и проходить дорогостоящее лечение, рассказывает портал «вРубцовске.ру».

Первые три года своей жизни Егор рос, как большинство детей, но затем развитие резко остановилось, он перестал разговаривать и даже реагировать на чужую речь. Врачи уверяли, что все в порядке.

В пять лет ребенку поставили диагнозы: ЗПР, ЗРР и атипичный аутизм. На фоне длительного лечения, предполагают родители, у Егора появились судорожные приступы. Врачи сказали, что это эпилепсия. Лечение установленных ранее болезней пришлось остановить и в течение трех лет лечили приступы.

В Рубцовске специалистов не оказалось, но хорошего врача удалось найти в Барнауле. После победы над приступами, вернулись к лечению основных заболеваний.

Теперь родители решили обратиться в Московский институт медицинских технологий. Судя по отзывам, там дети с такими диагнозами начинают не только разговаривать, но даже читать стихи. Уже после первого курса терапии стали видны положительные результаты. В этом году Егор даже пошел в школу.

Но все осложняется тем, что каждая поездка из Рубцовска в Москву и сам курс лечения обходится в круглую сумму. Отец Егора работает один, денег у семьи едва хватает только на повседневные расходы.

Каждый комплексный курс лечения, согласно выставленному счету, стоит 63 100 рублей. Терапию необходимо проходить не менее трех раз, через каждые три месяца.

Помочь Егору можно любым удобным способом на сайте благотворительного фонда «Сокровенное желание».