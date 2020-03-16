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Жизнь

Маленькая сибирячка рассмешила Галкина «страной Новосибирск»

Восьмилетняя школьница из Новосибирска Элина Романова приняла участие в шоу «Лучше всех!» с Максимом Галкиным, где рассказала о разных странах.

Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Скрин с видео

Юная сибирячка поет джаз. Она рассказала, что часто уезжает на гастроли, и если это происходит без педагога, то распевается самостоятельно.


Галкин спросил, в каких странах она была и часто ли ей приходится распеваться без педагога.

«Вообще я много в каких странах была. Пою. В Москве, в Петербурге, в Новосибирске… только я живу там», — ответила девочка.

Галкин отметил, что это все российские города и спросил, была ли она за границей.

«Нет, за границей никогда в жизни. И не пыталась», — ответила Элина.

Рассказала она и о конкурсах, в которых участвовала. На них ей «всегда попадалось первое место».

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