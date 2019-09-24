Маленькая собачка ценой жизни спасла алтайскую пенсионерку от агрессивного пса

В Бийске маленькая собачка Мурзик защитила свою хозяйку, 85-летнюю пенсионерку, от агрессивного соседского пса, пишет «Бийский рабочий». Мурзик погиб, а его хозяйка переживает, что соседи останутся безнаказанными.

Женщина живет в частном доме. Она вышла погулять с Мурзиком и в это время из соседнего дома на улицу выбежала большая собака. Пенсионерка утверждает, что пес кинулся на нее.

«Он бы меня, конечно, изглодал, но мой маленький песик бросился меня защищать. Мурзик сзади подскочил к этому псу, укусил за лапу и повис на нем. Тогда соседский пес меня бросил и кинулся на маленькую собачку. А хозяйка из ограды спокойно поглядывала. Я поднялась на ноги, схватила палку. Когда соседка увидела, что я отобьюсь, тогда уже побежала за своей собакой», — рассказала она.

Собака уже успела схватить Мурзика, перекусила ему позвоночник, ребра и легкое. Искусанный пес побежал к своей хозяйке, пожилой женщине, и был готов продолжать ее защиту, даже в таком состоянии, отмечает издание.

Ветеринары не видели смысла в операции пострадавшей собачки и уже вечером он скончался. Полицейские составили протокол.

«Соседка мне сказала, что у нее зять работает в органах, и им никто ничего не сделает. Поэтому я в отчаянии», — плачет женщина.

Родственники подарили пенсионерке щенка, чтобы помочь ей отвлечься и найти нового друга.

Собака. pixabay.com

В МУ МВД России «Бийское» говорят, что подобные дела всегда регистрируются и направляются в городскую административную комиссию, где их рассматривают и выписывают штрафы. Заявление по данному случаю также зарегистрировали.

В общества защиты животных «Преданность» готовы помочь женщине добиться наказания ее соседей.