Маленький секрет. Как лебеди зимуют на незамерзающем озере Светлое в Алтайском крае - видео altapress.ru

Для гостей на берегу построили небольшую смотровую площадку. На ней можно сделать отличные снимки.
Кормят птиц, кстати, только овсом. Хлеб для них категорически запрещен.
Лада Зубкова
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Озеро Светлое или Лебединое — место зимовки лебедей и уток. Из-за родников водоем не замерзает, поэтому туда пернатые и слетаются, как только появляются первые холода. Наш корреспондент побывал на месте. Посмотреть, как там красиво (и громко), можно в нашем репортаже.
Для гостей на берегу построили небольшую смотровую площадку. На ней можно сделать отличные снимки.
Кормят птиц, кстати, только овсом. Хлеб для них категорически запрещен.
Лада Зубкова
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