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Жизнь

Малыш Аристотель: барнаульские врачи 4 часа оперировали лосенка, сбитого на трассе

30 мая в Барнауле прооперировали лосенка, которого в Тальменском районе сбила машина. Лесной житель был в тяжелом состоянии из-за перелома и укусов клещей. Специалисты, которые следят за его состоянием, назвали лосенка Аристотелем, сообщили в краевом Минприроды.

Лосенок Аристотель
Лосенок Аристотель
Пресс-служба Минприроды Алтайского края/ www.altaipriroda.ru

О сбитом лосенке сообщили в ветеринарную клинику Артема Кучера. Специалисты клиники выехали на место происшествия и осмотрели животное. Аристотеля отвезли в Центр спасения диких животных «Ноев Ковчег».

По словам Артема Кучера, операция длилась 4 часа. Лосенку сделали остеосинтез — «подращивание кости». Несколько дней его будут наблюдать в клинике и ставить капельницы.

«Ко всему прочему, у крохи — бабезиоз, вызванный укусами клещей. Как я предполагаю, лосята выходят к людям из-за обессиливания, когда „истерзанные“ клещами не в состоянии идти за матерью», — рассказал Артем Кучер.

Главная трудность лечения в том, что лосенок еще маленький. Сейчас у него формируются скелет и мышцы. Но в клинике надеются, что лечение завершится успешно.

Ранее в Целинном районе грибник нашел брошенного лосенка.

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