Малыш львенок из Барнаула отправится в зоопарк Самары

Маленький львенок Алтай из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" отправится в путешествие к зоопарку Самары. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Львенок Алтай - детеныш знаменитого царя зверей Алтая - в скором времени покинет родной вольер и уедет жить в зоопарк Самары.

Переезд связан с тем, что в самарском зоопарке умер собственный лев по кличке Цезарь. Он долгое время радовал горожан и скончался от старости.

"Мной было принято решение подарить самарскому зоопарку нашего львенка. Но с одним условием - имя ему должно быть Алтай", - рассказывает директор "Лесной сказки" Сергей Писарев.

Ранее львица Ая родила малышей в праздник Пасхи. По словам директора зоопарка, котята появились на свет вечером 16 апреля.