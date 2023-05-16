16 мая
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Жизнь

Малыш львенок из Барнаула отправится в зоопарк Самары

Маленький львенок Алтай из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" отправится в путешествие к зоопарку Самары. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Директор зоопарка Сергей Писарев и львенок Алтай
Директор зоопарка Сергей Писарев и львенок Алтай
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Львенок Алтай - детеныш знаменитого царя зверей Алтая - в скором времени покинет родной вольер и уедет жить в зоопарк Самары.

Переезд связан с тем, что в самарском зоопарке умер собственный лев по кличке Цезарь. Он долгое время радовал горожан и скончался от старости.

"Мной было принято решение подарить самарскому зоопарку нашего львенка. Но с одним условием - имя ему должно быть Алтай", - рассказывает директор "Лесной сказки" Сергей Писарев.

Ранее львица Ая родила малышей в праздник Пасхи. По словам директора зоопарка, котята появились на свет вечером 16 апреля.

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