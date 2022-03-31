31 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Малышева улетела в США на фоне слухов о закрытии шоу «Жить здорово»

Телеведущая Елена Малышева улетела в США, пишет «КП», и пробудет там как минимум полгода. При этом накануне появилась информация, что ее программу «Жить здорово» собрались закрыть.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео Надежды Стрелец

Первый канал уже заявил, что шоу убрали из сетки вещания временно. Программа не выходит наряду с другими развлекательными шоу, однако речи о закрытии проекта не идет.

Как пишет Super.ru, сама телеведущая улетела в Штаты к внукам до сентября. Она пока не спешит комментировать свой отъезд.

Как известно, в Нью-Йорке у нее живут два сына. Старший Юрий работает врачом в крупном госпитале, младший Василий — юрист.

Ранее Малышева подчеркивала, что переезжать в США не собирается, потому что считает себя русской «с ног до головы».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость