Mamba и Центр «Насилию.нет» в специальной акции подняли проблему домашнего насилия.

Акция с виртуальными подарками, которые смогут дарить друг другу ее участники, поможет привлечь внимание к проблеме насилия в семье. Выручка от реализации подарков пойдет на помощь пострадавшим от насилия и на широкое освещение информации о проблеме в СМИ.

Вместе с новой линейкой подарков приложение Mamba вносит изменение в свое пользовательское соглашение: там появится блок о принципах ненасильственного общения, который сформулировали специалисты центра. Обновленное соглашение гласит, что начиная использовать сервис Mamba, человек понимает и принимает следующий пункт: «Я понимаю, что такое личные границы других людей, поэтому обязуюсь не применять насилие в психологической или физической форме при общении с другими пользователями».

На Мамбе 97% виртуальных подарков дарят мужчины. Это хороший способ привлечь к себе внимание девушки и начать диалог нестандартно. Мы подумали, что это будет концептуально и символично, если подарки будут особенными. И мужчины Мамбы, которые находятся в поиске пары, будут таким образом помогать девушкам, которые пострадали в отношениях. И продемонстрируют не только симпатию и желание познакомиться, но и поучаствуют в социально значимом проекте, — говорит директор по маркетингу Петр Бойцов.

Когда к нам приходят конкретные люди и получают от нас помощь, мы понимаем, что меняем их жизнь к лучшему. Не менее важно наше просветительское направление: благодаря ему миллионы людей могут изменить свое отношение к проблеме, о которой они или не знали, или имели неверное представление. Благодаря таким партнерским проектам нам действительно удается говорить с очень большой аудиторией, за что мы благодарны сервису Mamba, который предложил нам свою помощь. Мы надеемся, что нам удастся многое вместе, — Анна Ривина, к.ю.н., директор Центра «Насилию.нет».

Справка

Мамба — одна из крупнейших площадок для новых знакомств в России, где ежедневно знакомится 3 млн человек. Сервис предоставляет возможность мультиформатного поиска пары и учитывает все тренды мировой дейтинг-индустрии. Особенное внимание в сервисе уделяется вопросам безопасности и комфортного общения. Все базовые функции приложения бесплатны и включают в себя регистрацию, заполнение профайла, переписку, гибкий поиск, свайпы и прямые эфиры.

«Насилию.нет» — большой и уникальный для России проект о проблеме домашнего насилия. Психологи и юристы центра помогают пострадавшим распознать домашнее насилие и защитить свои права. «Насилию.нет» консультирует не только пострадавших, но и авторов насилия — на занятиях их учат справляться с агрессией. Вместе с адресной помощью центр занимается образовательной работой: привлекает к обсуждению проблемы домашнего насилия известных людей, представителей бизнеса и крупные СМИ. С 2019 года у центра «Насилию.нет» появилось свое пространство в Москве, куда могут прийти все те, кому нужна помощь.

По сообщению Spb.plus.rbc.ru