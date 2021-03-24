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Жизнь
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Мамба предлагает своим пользователям помочь бездомным котам

Два онлайн-сервиса объединили свои усилия на почве благотворительности по отношению к животным. Российский дейтинг Мамба и центр помощи животным Teddy Food придумали необычную коллаборацию, которая получла название «Мартовские коты».

Бездомный кот.
Бездомный кот.
Архив компании "Мамба".

Теперь помочь котам стало просто — нужно всего лишь подарить виртуальный подарок в виде мартовского кота тому, кто тебе нравится на Мамбе. Обычно это делается в начале знакомства, чтобы выделиться среди множества собеседников. Подарки платные и средства вырученные от продажи пойдут в Teddy Food, а оттуда — на корм и лекарства для усатых.

Это не первая благотворительная инициатива компании Мамба, в 2020 году сервис сотрудничал с Всемирным фондом дикой природы WWF, помогая спасать редких птиц — дальневосточного аиста. А осенью были выпущены совместные подарки с центром Насилию.нет. Они назывались «Нежное сердце» и средства от их реализации пошли в счет общественного центра.

Бездомный кот.
Бездомный кот.
Архив компании «Мамба».

— Как показывает наша практика, люди любят участвовать в подобных акциях, ведь подарки они все равно дарят друг другу, а если при этом они еще и участвуют в добром деле, то это вдвойне приятно, — комментирует сотрудничество Петр Бойцов, директор по маркетингу.

Для Teddy Food это сотрудничество весьма кстати, ведь у них уже несколько сотен подопечных по всей стране, среди которых не только необходимо кормить, но и лечить, ведь их подбирают на улицах. Количество приютов, которые входят в сеть Teddy Food постоянно растет, поэтому участие многомиллионной аудитории Мамбы — хорошая поддержка для усатых.

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