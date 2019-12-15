Мамин хвостик. В горах Алтая в фотоловушку попался милейший котенок барса

В ноябре фотоловушка национального парка «Сайлюгемский» зафиксировала подросшего котенка снежного барса. Ученые пришли к выводу, что ему не более 1,5 лет и он все еще находится под опекой своей большой мамы.

Оказалось, что барсенок из потомства самки по имени Чаганка, которую впервые фотоловушки Сайлюгемского нацпарка зафиксировали в 2016 году.

За время наблюдения это второе поколение детишек Чаганки. В 2016 году самку зарегистрировали с двумя котятами. В прошлом году барсиху зафиксировали на Сайлюгемском хребте с новым выводком: Чаганка прошла мимо камер с тремя полугодовалыми детенышами.

Скорее всего, на этом кадре один из них, сходятся во мнении ученые. Мать и остальные барсята, прошли рядом, уверены они — просто не попали в объектив фотоловушки.

«Этому барсенку сейчас около 1,5 лет, — говорит Алексей Кужлеков, научный сотрудник Национального парка „Сайлюгемский“. — Судя по его внешнему виду, и учитывая, что в семействе трое котят, Чаганка отлично справляется со своими родительскими обязанностями: успешно охотится и заботится о своем уже подросшем потомстве. Если самка находится в хорошей физической форме, в начале следующего года она оставит барсят и будет участвовать в гоне. И в конце весны у нее появится новое потомство. Беременность у снежных барсов длится всего 3 месяца».

Снежный барс СС0

Совсем скоро розовый барсенок начнет самостоятельную жизнь, сообщает сайт нацпарка. Если это самка, останется на территории матери, если самец — уйдет осваивать новые территории. А пока еще он — подросток, мамин хвостик.