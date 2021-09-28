Мамин стежок: в Барнауле открылся швейный цех с комфортными условиями труда для женщин

Фонд «Облака» уже много лет помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Чаще всего это многодетные и малоимущие семьи или женщины, которые воспитывают детей без поддержки отца, детей-инвалидов.

Фонд поставил перед собой цель — помочь женщинам решить проблему низкого семейного дохода, трудоустройства и повысить социальный уровень жизни их семей.

Для этого и было принято решение создать проект «Мамин Стежок»: женская текстильная фабрика по производству экологических сумок, экомешочков, тканевых масок и постельного белья.

Конечно, возникает ещё ряд вопросов: «Где пройти обучение?» и «Где взять средства для этого?».

В нашем швейном цеху оборудован класс, где проходит бесплатное обучение.

Благотворительный проект «Мамин стежок». Источник фото: фонд «Облака».

Обучение проходит на базе нашего цеха. После успешного обучения проект предоставляет рабочие места, как в цехе, так и на дому.

Цель проекта — сохранить природу и создать максимально комфортные условия для женщин, у которых нет возможности устроиться на работу в организации со стандартным графиком.

Спасая природу от пластика, сберегая природные ресурсы, мы даем возможность заработать многодетной маме, одинокой матери на создание достойных условий для жизни детей и на программы по реабилитации или помощи ребенку-инвалиду.

На самом деле идея производить экосумки и тем самым помогать людям с трудоустройством возникла не вчера… А намного раньше…

В 2019 году у нас был подобный проект Charity bag во главе с технологом Натальей Гранько.

За время проекта:

15 подопечных женщин фонда «Облака» получили работу на дому

Изготовили 1580 экосумок

2890 экомешочков.

Благотворительный проект «Мамин стежок». Источник фото: фонд «Облака».

В период пандемии цех не остановил работу. Во время самоизоляции команда проекта первая в г. Барнауле запустила новое направление: производство защитных тканевых масок и шейных платков-масок.

И вот теперь, когда появилась возможность, мы оборудовали швейный цех, учебный класс и запустили обучение.

Занятия проходят два раза в неделю, продолжительность занятий 1,5−2 часа.

За июль и август в нашем швейном цехе прошли обучение 4 группы женщин общей численностью 11 человек. За это время ученицы нашего швейного цеха изготовили и передали в благотворительные магазины «CHARITY MAKET» и сторонним заказчикам продукции, общей стоимостью: 91 765 рублей.

Как уже говорилось ранее, «Мамин стежок» это благотворительный проект, направленный прежде всего на то, чтобы предоставить дополнительный заработок для женщин, которые в силу различных причин (необходимость сидеть с маленькими детьми, отсутствие образования, необходимость ухаживать за инвалидом и т.д.).

Заработная плата у нас в цехе сдельная, т. е. зависит от количества пошитых изделий.

График работы свободный, женщины работают либо дома, либо у нас в цехе такое количество времени, которое они сами готовы выделить на это.

Благотворительный проект «Мамин стежок». Источник фото: фонд «Облака».

В настоящее время большинство наших учениц предпочитают раскраивать продукцию в цехе, так- как у нас есть необходимое оборудование, а пошив уже осуществлять дома.

В сентябре работали две группы учениц, закончивших обучение, размер общих выплат составил 20 637 руб.

Кроме того, если это необходимо, наши швеи могут получить компенсацию за проезд до фонда и обратно в случае если они приезжают на обучение, на работу в цехе, либо приезжают сдать готовую продукцию.

Благотворительный проект «Мамин стежок». Источник фото: фонд «Облака».

CHARITY BAG — шоперы со смыслом

Экосумка на каждый день изготовлена из износостойкого, экологичного материала, который сохраняет форму, не меняется при стирке и носке, гарантия первоначального вида 20 лет.

Каждая сумка имеет подкладку, которую удобно чистить без погружения сумки в стиральную машину.

История в каждой сумке: сумка сшита женщиной, которая проходит программу реабилитации в фонде Облака, у нее маленькие дети и есть дети с инвалидностью. Она создает сумку своими руками по уникальной технологии, разработанной фондом Облака.

Благотворительный проект «Мамин стежок». Источник фото: фонд «Облака».

Экосумки — это наш вклад в будущее!

Благотворительный проект фонда «Облака» @fond_oblaka

Швейный цех «Мамин Стежок» @mums_stitch

Проект софинансируется Европейским Союзом при поддержке «Impact Hub Moscow».

Записаться к нам на бесплатное обучение можно по телефону: 8−913−276−46−77, в директе инстаграма: @mums_stitch, либо в ходе личной встречи по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 2-й этаж. С 9:30 до 17:00 (с понедельника по пятницу).