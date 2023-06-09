9 июня
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Жизнь

Маньяки и убийцы: именно с этой группой крови люди становятся опасными для человечества

Группа крови напрямую определяет характер человека. Во всяком случае, в эту конспирологическую версию многие верят.

Насилие. Кровь. Рана.
Насилие. Кровь. Рана.
https://unsplash.com/

Характеристики "злодеев":

  • терпеть не могут проигрывать;
  • внимательны к деталям;
  • крайне осторожны;
  • прирожденные лидеры.

Судя по списку, вырисовывается образ жестокого маньяка или убийцы, указывает LIFE. Но не так все просто - энергичные люди тоже сюда подпадают.

Теория

Между тем японский ученый поделился своей теорией - люди с этой группой крови являются прирожденными и наследственными охотниками, так как появились в мире первыми. Склонны к жестокости и самостоятельности.

Группа

Из-за вышеперечисленных факторов некоторые исследователи относятся настороженно к людям с первой группой крови и положительным резус-фактором. Но не из-за того, что в роду у них сплошные маньяки, а из-за "охотничьего инстинкта".

Чикатило

Между тем у советского маньяка — вторая положительная группа крови. Думаете, теория не работает? Другие исследователи считают, что и вторая с положительным резус-фактором тоже входит в потенциальную группу риска.

Охранник

Ранее маньяк, который убивал жертв при помощи электричества, вышел на свободу

Почти 15 лет назад он под разными предлогами заманивал своих жертв в гараж, а там казнил с помощью электричества и наблюдал за судорогами умирающих.

Когда его поймали, то отправили в психиатрическую больницу. Когда именно его признали здоровым — неизвестно.

Только недавно маньяк вышел на свободу. На воле он начал работать охранником в торговом центре.

Однако какая у него группа крови - история умалчивает.

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