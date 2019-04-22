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Жизнь

На Алтае засыпало снегом распустившийся маральник

Новосибирские фотографы Евгений и Алёна Бойко запечатлели на Алтае цветы маральника под снегом. Снимками поделился НГС.

Маральник и снегопад.
Маральник и снегопад.
Евгений Бойко, Friendly Siberia

Евгений и Алёна Бойко уже третий год живут в селе Чемал и фотографируют его потрясающую природу. Эти снимки были сделаны утром 18 апреля.

Тем временем другой фотограф, Светлана Казина, вспомнила, как ещё более сильный снегопад засыпал цветы маральника 12 апреля 2014 года.

«Такой обильный снегопад на самый пик цветения Маральника бывает не каждый год, и выглядит это потрясающе, сказочно и фантастично! Помню, что когда с утра повалил такой снег, я, не умывшись и не завтракая, рванула на гору, туда, где ярко цвели кусты Маральника. Я карабкалась вверх, торопясь заснять маральниковый цвет под шапкой снега, скользила и сползала вниз, снова карабкалась и снова соскальзывала. Успела, сняла».

Маральник под снегом в 2014 году.
Маральник под снегом в 2014 году.
Светлана Казина
Маральник под снегом в 2014 году.
Маральник под снегом в 2014 году.
Светлана Казина
Маральник под снегом в 2014 году.
Маральник под снегом в 2014 году.
Светлана Казина
Маральник под снегом в 2014 году.
Маральник под снегом в 2014 году.
Светлана Казина
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