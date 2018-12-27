Марат Башаров сломал нос новой жене

Известный актер и телеведущий Марат Башаров в очередной раз избил свою новую супругу. Он сломал Елизавете Шевырковой нос. Об этом « СтарХиту » сообщил ее брат Федор.

Женщина уже обратилась в больницу. По словам ее брата, ранее Башаров уже поднимал на ее руку, но последствия были не такими серьезными, и семья не афишировала эти проблемы.

Марат Башаров давно известен своим буйным поведением. Его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми вместе жил. Так, в 2014—2015 годах актер состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой. Однажды он жестоко избил супругу: она получила серьезную травму головы и перелом носа.

Женщина рассказывала об этом на ток-шоу Андрея Малахова. Она решила не судиться с Маратом, пожалев его. В итоге актер избежал наказания.