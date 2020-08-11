Маргарита Симоньян рассказала, как похудела на 20 кг после родов

Спорт и подсчет калорий, по признанию Симоньян, был не ее вариант. Но она нашла для себя действенную диету без особых изнурений.

«Я ем два раза в день. Первый раз — примерно в 11−13 часов. В это время я ем все что хочу: окрошку, зеленый борщ, творог с вареньем, яичницу с помидорами или сосисками, жареный рис, бутерброды, да хоть пельмени с макаронами. Фрукты-ягоды, мороженое. За количеством не слежу — ем, пока не наемся. Потом — никаких перекусов, пока не проголодаюсь. Обычно голод начинаю чувствовать примерно к 17-ти. Вот тогда и ужинаю», — рассказала журналистка.