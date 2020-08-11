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Жизнь

Маргарита Симоньян рассказала, как похудела на 20 кг после родов

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала своим подписчикам, как ей удалось за девять месяцев скинуть 20 кг.

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

Спорт и подсчет калорий, по признанию Симоньян, был не ее вариант. Но она нашла для себя действенную диету без особых изнурений.

«Я ем два раза в день. Первый раз — примерно в 11−13 часов. В это время я ем все что хочу: окрошку, зеленый борщ, творог с вареньем, яичницу с помидорами или сосисками, жареный рис, бутерброды, да хоть пельмени с макаронами. Фрукты-ягоды, мороженое. За количеством не слежу — ем, пока не наемся. Потом — никаких перекусов, пока не проголодаюсь. Обычно голод начинаю чувствовать примерно к 17-ти. Вот тогда и ужинаю», — рассказала журналистка.

Она также отметила, что на ужин ест нежирную пищу в небольшом количестве.

По признанию 40-летней Симоньян, после родов она весила 72 кг. Сейчас, судя по весам, 54 кг.

Напомним, Маргарита Симоньян замужем на Тиграном Кеосаяном, супруги воспитывают троих детей. Их младшая дочь родилась в октябре 2019 года.

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