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Жизнь

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Мосгордуму

RT сообщил о госпитализации главного редактора издания Маргариты Симоньян. Это произошло после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
kremlin.ru

Ранее Симоньян сообщила в соцсетях, что пришла на эфир, а у входа ее встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

«Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила», — написала Симоньян в Twitter.

РИА Новости уточняет: на опубликованном видео Любовь Соболь просит Симоньян прокомментировать информацию о том, как Собянин якобы «раздает квартиры в Москве своим подчиненным».

С 2012 года Симоньян живет с режиссером Тиграном Кеосаяном, пишет ura.ru. Сейчас пара ждет третьего ребенка. Журналистка награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени («за объективность при освещении событий в Крыму»), орденом Дружбы (за освещение войны в Грузии, 2008 год), имеет ряд других наград.

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