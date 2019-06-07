Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Мосгордуму

RT сообщил о госпитализации главного редактора издания Маргариты Симоньян. Это произошло после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Симоньян сообщила в соцсетях, что пришла на эфир, а у входа ее встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

«Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила», — написала Симоньян в Twitter.

РИА Новости уточняет: на опубликованном видео Любовь Соболь просит Симоньян прокомментировать информацию о том, как Собянин якобы «раздает квартиры в Москве своим подчиненным».

С 2012 года Симоньян живет с режиссером Тиграном Кеосаяном, пишет ura.ru. Сейчас пара ждет третьего ребенка. Журналистка награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени («за объективность при освещении событий в Крыму»), орденом Дружбы (за освещение войны в Грузии, 2008 год), имеет ряд других наград.