Мария Мотузная вернулась в Барнаул и попыталась отсудить у Минфина 1 млн рублей

23 октября судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда рассмотрела и не удовлетворила апелляцию Марии Мотузной, которая хотела получить 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации за уголовное преследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Центральный районный суд Барнаула рассмотрел иск Марии Мотузной еще в июле 2019 года. Девушка требовала через суд возместить ей моральный ущерб за незаконное преследование за мемы в размере 1 млн рублей, но суд снизил сумму до 100 тыс рублей, хотя и удовлетворил иск.

Летом это решение суда обрадовало Марию. В своем аккаунте в Twitter она назвала исход событий «победой», ведь тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали компенсации в размере 50 тыс рублей. Спустя некоторое время девушке стало мало этих денег и она вновь попыталась отсудить у Министерства финансов РФ недостающие, по ее мнению, 900 тыс.

В время рассмотрения апелляции Мотузная находилась в Барнауле, об этом девушка сообщила в соцсетях и добавила, что приехала в город «на техно-тусу». Известно, что на заседании ее интересы представляли Максим Лямкин и Алексей Бушмаков.

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда, рассмотрела жалобы истца и третьего лица, согласилась с выводами суда, сделанными в июле 2019 года, и оставила решение без изменения.