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Жизнь

«Мария-Ра» может заплатить почти 1,5 млн руб за продажу алкоголя томским подросткам

Комитет по лицензированию Томской области судится с сетью продуктовых магазинов «Мария-Ра». По его информации, работники супермаркетов несколько раз продавали алкоголь несовершеннолетним томичам. Всего сеть должна уже около 1,5 миллиона рублей, сообщает news.vtomske.ru.

"Марии-Ра".
"Марии-Ра".
Михаил Хаустов

«Есть у нас упертая федеральная сеть, которая до сих пор продает детям алкоголь. Мы с ними судимся и дошли до Верховного суда РФ, где подтвердил позицию нашего комитета. Эта организация, мы подсчитали, должна в совокупности заплатить до 1,5 миллиона рублей», — сообщил журналистам глава областного комитета по лицензированию Александр Деев.

Согласно картотеке арбитражных дел, речь идет о сети розничных магазинов «Мария-Ра». Эту информацию vtomske.ru подтвердил сам Деев. Ранее суд наказал компанию «Розница К-1» штрафом в 300 тысяч рублей за продажу пива в магазине «Мария-Ра» по Нижне-Луговой. Сеть пыталась оспорить это решение, однако Арбитражный суд в заявленных требованиях отказал. Следующее заседание назначили на январь.

Отметим, что сейчас «Мария-Ра» представлена в Алтайском крае, Кемеровской, Томской и Новосибирской областях и в Республике Алтай. На территории Западной Сибири у нее работает более 1,1 тыс. магазинов.

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