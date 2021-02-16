«Мария-Ра» реализовала средства, наколенные в рамках благотворительной акции «Здоровье близких в каждой покупке» от торговой сети и партнеров.

Напомним, что с 26 ноября по 26 декабря компания отправляла 1 рубль с каждого чека в фонд акции. Эти деньги никак не повлияли на стоимость товаров и сумму чека. Все расходы «Мария-Ра» взяла на себя.

Посмотреть отсчет о накопленной сумме можно на сайте компании — он обновлялся ежедневно. Все деньги направлены на помощь ковидным госпиталям во всех регионах, где есть магазины «Мария-Ра», на закупку средств защиты, медикаментов и оборудования.

Цифры: 34 млн рублей собрано за весь период акции, с 26 ноября по 26 декабря. Из них: 12 млн рублей собрано в Алтайском крае

10 млн рублей в Кемеровской области

8 млн рублей в Новосибирской области

3 млн рублей в Томской области

1 млн рублей в Республике Алтай

Первые 2 млн рублей потрачены на покупку средств индивидуальной защиты и оборудование для горбольницы № 5.

15 февраля представители компании передали ключи от трех автомобилей главным врачам бийских и барнаульских больниц.

Мария-Ра оказала помощь ковидным госпиталям Сибири. Анна Зайкова

Сергей Насонов,

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

— Получение новой техники сегодня стало доброй традицией. Началась с она с того, как алтайские госпитали по поручению президента получили 51 единицу техники. Сейчас мы стали свидетелями прекрасного явления, когда и бизнес тоже поворачивается к людям. Это очень важный и знаковый момент. Нам всегда нужны автомобили — их срок службы составляет всего 5−7 лет.

«Мы старались индивидуально подходить к каждой больнице, у каждой спрашивали, в какой помощи они нуждаются», — рассказали в компании. Так для Краевой больницы в Барнауле подготовлен фургон рефрижератор для перевозки вакцины, а для двух бийских ковидных госпиталей — санитарные фургоны ВАЗ. Еще две машины куплены для кузбасских станций скорой помощи. Общая сумма 5 автомобилей — более 9,5 млн рублей.

Мария-Ра оказала помощь ковидным госпиталям Сибири. Анна Зайкова

Сергей Ковязин,

главный врач городской больницы № 2 города Бийск:

— Машины эти очень нужны для хозяйственных нужд: доставки препаратов, пищи и так далее. И, конечно, для транспортировки пациентов, тех, которые не нуждаются в кислороде и могут ехать сидя. Сейчас автопарк у нас укомплектован.

Всего поддержку получат 84 больницы Сибири, из них 21 — в Алтайском крае. Денежные средства перечислят 59 больницам, медицинское оборудование подарят 20 больницам, спецтранспорт — 5 больницам.