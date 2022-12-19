«Мария-Ра» открыла 17-ый лыжный сезон на Трассе Здоровья в Барнауле

Несмотря на морозное утро, первые лыжники стартовали еще в сумерках. Кто-то сразу настраивался пробежать полный круг — 25 км, кто-то более осторожно оценивал свои силы в начале сезона и ставил планку поскромнее — на 10 км. Если с утра лыжники стартовали небольшими группами или в одиночку, то ближе к обеду на стартовой площадке уже стояла привычная атмосфера, которую ценят постоянные гости мероприятий на Трассе здоровья: звучала музыка, лыжники делились впечатлениями от пробежки, фотографировались с ростовыми куклами от партнеров «Мария-Ра», согревались угощениями. А некоторые даже сделали в этот день свои первые шаги на лыжах — самым маленьким покорителем Трассы стал трехлетний Илья, который прошел на лыжах свои первые 500 метров с помощью папы и мамы.
Гостем открытия Трассы здоровья стал именитый лыжник из Кемеровской области — серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных. Александр является стипендиатом компании «Мария-Ра» и активно развивает лыжный спорт у себя в регионе.
Александр первым делом пробежался по трассе и поделился своими впечатлениями:
— Я нигде в России не встречал столько лыжников-любителей, как на Трассе здоровья. Это очень здорово, то, что вы делаете здесь — для барнаульцев, гостей города и всего лыжного спорта в Алтайском крае, — отметил Александр.
Затем спортсмен преодолел большой круг 25 км вместе с руководителем компании «Мария-Ра» Александром Ракшиным, который всегда участвует в открытии лыжного сезона и подает пример приверженности компании к активному досугу и здоровому образу жизни не на словах, а на деле.
Трасса здоровья объединяет любовью к лыжам и прогулкам на свежем воздухе самых разных людей — от мала до велика. Не пропускает ни одно открытие старожил Трассы здоровья 84-летний Владимир Васильевич.
— Летом я по 10 км нахаживал каждый день. А на лыжах, поглядим, сколько смогу. Точно пройду десяточку. Ведь у меня на 4-ом и 5-ом километре кормушки висят. Нужно птичкам зернышек насыпать!, — раскрыл свои планы пенсионер.
Друзья Аня, Вова и Лариса встретились, чтобы впервые в этом году встать на лыжи:
— Отличное настроение! Прекрасно пообщались! Выходные прошли лучше не придумать!
А старшеклассники Арсений и Илья пришли на трассу, чтобы потренироваться.
— Мы каждые выходные приезжаем. Летом у нас подготовка одна, а зимой другая — на лыжах, потому что мы занимаемся в ВСК «Борец», — рассказали ребята, которые лихо прошли 25 км.
На Трассу здоровья приходят не только семьями, но и несколькими поколениями одной семьи. На лыжи встали: бабушка Роза Константиновна, которой вот-вот исполнится 80 лет, ее дочь Елена и внучка — 8-летняя Диана.
— Не важно, что кто-то быстрее, а кто-то медленнее может идти. Главное, что мы идем вместе!, — отметила Роза Константиновна.
Не только барнаульцы, но и гости города приехали на открытие Трассы здоровья. Например, педагог по туризму Галина Сергеевна из ЗАТО «Сибирский» привезла с собой троих учеников. Самая младшая, 10-летняя Соня наравне с педагогом и старшими ребятами прошла малый круг.
— Я каждый год привожу ребятишек на открытие Трассы. Будем стараться приезжать на выходных и каникулах!, — поделилась Галина Сергеевна.
Также из Сибирского приехала семья — Вадим и Мария.
— Мы — участники всех марафонов, которые проводила «Мария-Ра». А еще Вадим выиграл в одном из розыгрышей двухкомнатую квартиру! Сегодня мы встали на лыжи впервые в этом сезоне — но это только начало!, — поделилась планами Мария.
В этот день всех лыжников, кто преодолел малый или большой круги, ждал сюрприз — подарочная карта на сумму 1000 рублей (картой оплачивается 20% каждой покупки в магазинах «Мария-Ра»). Те, кто пробежал 25 км, имели шанс получить две карты. Всего было вручено 5 000 карт. По словам лыжников, неожиданный подарок очень порадовал и оказался весьма кстати в сезон новогодних закупок.
Подкрепиться и отогреться в течение дня лыжники могли, как обычно, на стартовой площадке и на 5-ом километре. Также для гостей Трассы было организовано угощение от партнеров компании «Мария-Ра»: булочки от компании «Русский хлеб», сырки от ООО «Русское молоко», кокосовые батончики от «Культлаб-Опт», творожные сырки и йогурты от «Молочной сказки», вкусный сыр от «Киприно», соки от ТМ «Сады Придонья». И, конечно, лыжники насладились чаепитием бодрящим витаминным чаем по секретному рецепту «Мария-Ра», который так полюбился всем гостям Трассы здоровья.
Всего было съедено 8440 сырков, 5500 молочной продукции, 5000 булочек, 900 кокосовых батончиков, 75 кг вафель, роздано 5000 пачек сока, выпито 10650 стаканчиков чая.
Компания «Мария-Ра» выражает благодарность всем тем, кто провел это воскресенье на Трассе Здоровья! Благодарим наших партнеров — компании, которые помогли нам сделать этот день радостным, запоминающимся и по-дружески теплым!
Ждем вас на Трассе здоровья всей семьей! Трасса здоровья подарит вам позитивные эмоции от прогулки по зимнему лесу, общения с друзьями и близкими, даст заряд бодрости и здоровья!
Чтобы зимние прогулки были еще приятнее и полезнее, мы будем угощать лыжников и гостей Трассы ароматным витаминным чаем каждые выходные и все праздничные дни в январе — с 10−00 до 17−00 при температуре до минус 25 °C.
С «Мария-Ра» от здорового питания, до здорового образа жизни!
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