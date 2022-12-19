«Мария-Ра» открыла 17-ый лыжный сезон на Трассе Здоровья в Барнауле

18 декабря состоялось открытие 17-го зимнего сезона на Трассе здоровья «Мария-Ра». Всего в этот день Трассу посетили более 5 000 человек.

Несмотря на морозное утро, первые лыжники стартовали еще в сумерках. Кто-то сразу настраивался пробежать полный круг — 25 км, кто-то более осторожно оценивал свои силы в начале сезона и ставил планку поскромнее — на 10 км. Если с утра лыжники стартовали небольшими группами или в одиночку, то ближе к обеду на стартовой площадке уже стояла привычная атмосфера, которую ценят постоянные гости мероприятий на Трассе здоровья: звучала музыка, лыжники делились впечатлениями от пробежки, фотографировались с ростовыми куклами от партнеров «Мария-Ра», согревались угощениями. А некоторые даже сделали в этот день свои первые шаги на лыжах — самым маленьким покорителем Трассы стал трехлетний Илья, который прошел на лыжах свои первые 500 метров с помощью папы и мамы.

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных. Фото предоставлены компанией «Мария-Ра».

Гостем открытия Трассы здоровья стал именитый лыжник из Кемеровской области — серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных. Александр является стипендиатом компании «Мария-Ра» и активно развивает лыжный спорт у себя в регионе.

Александр первым делом пробежался по трассе и поделился своими впечатлениями:

— Я нигде в России не встречал столько лыжников-любителей, как на Трассе здоровья. Это очень здорово, то, что вы делаете здесь — для барнаульцев, гостей города и всего лыжного спорта в Алтайском крае, — отметил Александр.

Затем спортсмен преодолел большой круг 25 км вместе с руководителем компании «Мария-Ра» Александром Ракшиным, который всегда участвует в открытии лыжного сезона и подает пример приверженности компании к активному досугу и здоровому образу жизни не на словах, а на деле.

Трасса здоровья объединяет любовью к лыжам и прогулкам на свежем воздухе самых разных людей — от мала до велика. Не пропускает ни одно открытие старожил Трассы здоровья 84-летний Владимир Васильевич.

— Летом я по 10 км нахаживал каждый день. А на лыжах, поглядим, сколько смогу. Точно пройду десяточку. Ведь у меня на 4-ом и 5-ом километре кормушки висят. Нужно птичкам зернышек насыпать!, — раскрыл свои планы пенсионер.

Друзья Аня, Вова и Лариса встретились, чтобы впервые в этом году встать на лыжи:

— Отличное настроение! Прекрасно пообщались! Выходные прошли лучше не придумать!

А старшеклассники Арсений и Илья пришли на трассу, чтобы потренироваться.

— Мы каждые выходные приезжаем. Летом у нас подготовка одна, а зимой другая — на лыжах, потому что мы занимаемся в ВСК «Борец», — рассказали ребята, которые лихо прошли 25 км.

На Трассу здоровья приходят не только семьями, но и несколькими поколениями одной семьи. На лыжи встали: бабушка Роза Константиновна, которой вот-вот исполнится 80 лет, ее дочь Елена и внучка — 8-летняя Диана.

— Не важно, что кто-то быстрее, а кто-то медленнее может идти. Главное, что мы идем вместе!, — отметила Роза Константиновна.

Не только барнаульцы, но и гости города приехали на открытие Трассы здоровья. Например, педагог по туризму Галина Сергеевна из ЗАТО «Сибирский» привезла с собой троих учеников. Самая младшая, 10-летняя Соня наравне с педагогом и старшими ребятами прошла малый круг.

— Я каждый год привожу ребятишек на открытие Трассы. Будем стараться приезжать на выходных и каникулах!, — поделилась Галина Сергеевна.

Также из Сибирского приехала семья — Вадим и Мария.

— Мы — участники всех марафонов, которые проводила «Мария-Ра». А еще Вадим выиграл в одном из розыгрышей двухкомнатую квартиру! Сегодня мы встали на лыжи впервые в этом сезоне — но это только начало!, — поделилась планами Мария.

Открытие 17-го зимнего сезона на Трассе здоровья «Мария-Ра». Фото предоставлены компанией «Мария-Ра».

В этот день всех лыжников, кто преодолел малый или большой круги, ждал сюрприз — подарочная карта на сумму 1000 рублей (картой оплачивается 20% каждой покупки в магазинах «Мария-Ра»). Те, кто пробежал 25 км, имели шанс получить две карты. Всего было вручено 5 000 карт. По словам лыжников, неожиданный подарок очень порадовал и оказался весьма кстати в сезон новогодних закупок.

Подкрепиться и отогреться в течение дня лыжники могли, как обычно, на стартовой площадке и на 5-ом километре. Также для гостей Трассы было организовано угощение от партнеров компании «Мария-Ра»: булочки от компании «Русский хлеб», сырки от ООО «Русское молоко», кокосовые батончики от «Культлаб-Опт», творожные сырки и йогурты от «Молочной сказки», вкусный сыр от «Киприно», соки от ТМ «Сады Придонья». И, конечно, лыжники насладились чаепитием бодрящим витаминным чаем по секретному рецепту «Мария-Ра», который так полюбился всем гостям Трассы здоровья.

Открытие 17-го зимнего сезона на Трассе здоровья «Мария-Ра». Фото предоставлены компанией «Мария-Ра». Открытие 17-го зимнего сезона на Трассе здоровья «Мария-Ра». Фото предоставлены компанией «Мария-Ра». Открытие 17-го зимнего сезона на Трассе здоровья «Мария-Ра». Фото предоставлены компанией «Мария-Ра».

Всего было съедено 8440 сырков, 5500 молочной продукции, 5000 булочек, 900 кокосовых батончиков, 75 кг вафель, роздано 5000 пачек сока, выпито 10650 стаканчиков чая.

Компания «Мария-Ра» выражает благодарность всем тем, кто провел это воскресенье на Трассе Здоровья! Благодарим наших партнеров — компании, которые помогли нам сделать этот день радостным, запоминающимся и по-дружески теплым!

Ждем вас на Трассе здоровья всей семьей! Трасса здоровья подарит вам позитивные эмоции от прогулки по зимнему лесу, общения с друзьями и близкими, даст заряд бодрости и здоровья!

Чтобы зимние прогулки были еще приятнее и полезнее, мы будем угощать лыжников и гостей Трассы ароматным витаминным чаем каждые выходные и все праздничные дни в январе — с 10−00 до 17−00 при температуре до минус 25 °C.

С «Мария-Ра» от здорового питания, до здорового образа жизни!

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