В Барнауле 29 марта открылся первый магазин ТС «Мария-Ра» нового формата в ТЦ «Первомайский» (пр. Красноармейский, 58). Как пояснили в компании, особенность экспериментального магазина в том, что он объединил классический торговый зал и полноценную зону кафе.

Это сделано в первую очередь для удобства покупателей, которые приходят в магазин с различными целями: кто-то основательно выбирает продукты и товары для ежедневного использования, совершает «закупку» на несколько дней, а кто-то заглянул, чтобы быстро перекусить и выпить кофе прямо в кафе или забрать кофе и готовую еду с собой.

Конечно, изменился и ассортимент магазина — появился более широкий выбор выпечки и готовых блюд, на витринах добавились экзотические фрукты и овощи, расширился ассортимент сыров и охлажденного мяса, появилась молочная эко-продукция фермерских хозяйств.

«Мария-Ра» открыла магазин нового формата. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

С 7 утра, как только открывается магазин, в кафетерии появляются первые покупатели. Кто-то просыпается под ароматный кофе «РА-МА», приготовленный на профессиональной кофе-машине, не уступающей по качеству оборудованию кофеен, но по более привлекательной цене. Кто-то начинает день фруктовым или овощным фрешем, завтракает горячим хот-догом или свежим сэндвичем, салатом «от шефа» в удобной упаковке. Любителей сладостей ждет большой выбор капкейков.

Как в торговом зале, так и в кафетерии покупателей встречают позитивные молодые ребята в стильных фартуках и ярких рубашках. Они умело готовят кофе и хот-доги, раскладывают свежие овощи и фрукты, быстро обслуживают покупателей на кассах. Ведь кроме классической профессии кассира-продавца, в команде экспериментального магазина появились кассиры-бариста, кондитеры, пекари.

В ближайшее время в Барнауле планируется открыть еще несколько экспериментальных магазинов нового формата, в которые уже объявлен набор персонала.

Если вы хотите найти свое место в одной из формируемых команд — звоните уже сегодня 8−923−642−5261, отсылайте свое резюме на адрес p11@maria-ra.ru или приходите в Отдел по подбору персонала: пр. Строителей, 117, 5 этаж, 531 кабинет.

РАботай! РАзвивайся! РАдуйся!

Информация о стоимости на фото является недействительной