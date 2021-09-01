Мария Шукшина резкими высказываниями заставила Мишустина онеметь на вручении госнаград

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина после вручения награды из рук премьер-министра Михаила Мишустина публично пристыдила чиновников, рассказав о состоянии культуры в стране и о том, что происходит в образовании и здравоохранении.

Шукшину наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Госнаграду вручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Артистка поблагодарила главу правительства за награду, а после рассказала о состоянии культуры в России, в которой, по ее словам, целые поколения поражает «вирус бескультурья».

«Чтобы с гордостью носить эту медаль на груди „За заслуги перед Отечеством“, надо про Отечество и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда в сфере близкой мне — культуре. И вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целые поколения. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса. Отсутствие нравственности, совести, национальных героев, вернее они есть, но в культурном обществе их имена лучше не упоминать. Отсутствие морали приводит к необратимым процессам, приводит к деградации нации. Культура речи, культура общения — убивается на глазах. Людей стравливают друг с другом. Невооруженным глазом видно, что идет социальный эксперимент — люди ненавидят друг друга, сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов. И это необходимо прекратить. В конечном счете все поубивают друг друга, а врага так никто знать и не будет», — высказалась Шукшина.



Шукшина подчеркнула, что современные войны не ведутся пушками и ракетами — они все в образовании, медицине, здравоохранении, науке, культуре, СМИ.

«Никто даже не пытается понять, что это целенаправленная духовная диверсия по расчеловечиванию и разделению людей, и остановить эти процессы. Запрос на духовность и нравственность в обществе, поверьте, есть, и я говорю про большую часть гражданского общества. И не видеть это — просто преступление перед людьми», — заключила артистка.

В завершение своей речи Шукшина попросила прощения за излишнюю резкость: «Но это уже просто крик души, это SOS, уважаемый Михаил Владимирович, служу Отечеству».

После награду получил народный артист РФ Юрий Стоянов, который, в отличие от Шукшиной, рассмешил Мишустина, а кроме того ответил на резкие высказывания коллеги.

«Я сегодня спал хорошо <…> Не полемизируя с Марией, я бы сказал одну очень простую вещь. В моей профессии, в моем возрасте, конкуренция уменьшается все время по естественным причинам, но профессия моя счастливая, я сейчас поеду домой, выучу чужие слова, сделаю их своими и буду мирить людей», — грустно пошутил Стоянов.

Мишустин проводил Стоянова аплодисментами. Примечательно, что Шукшину премьер-министр такой чести не удостоил — решил не аплодировать.