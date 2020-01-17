«Истек контракт с Малаховым». Мария Шукшина забрала своего внука из Барнаула

Жительница Барнаула Фрейя Зильбер отдала своего сына на воспитание его бабушке — актрисе и телеведущей Марии Шукшиной. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, если бы не было скандала в шоу, она забрала бы Марка на воспитание еще два года назад. Однако в конце 2019 года программа Малахова, наконец, расторгла договор с Фрейей.

«Два года продолжалась грязная кампания, инициированная Малаховым и Ко с целью травли моей семьи, — пишет Мария Шукшина. — Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Слава Богу за всё! Мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком!».

В мае 2018 года жительница Барнаула Фрейя Зильбер заявила, что родила второго ребенка Макару Касаткину, сыну актрисы Марии Шукшиной и внуку знаменитого писателя Василия Шукшина. Уже во время беременности Фрейя начала приходить на ток-шоу Малахова, что сделало ситуацию скандальной. Мария Шукшина утверждала, что от ребенка никто не отказывался, а отец исправно платил алименты.