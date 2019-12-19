С 2016 г. начался процесс «обеления» российского рынка, инициированный государством. Благодаря постепенному маркированию движение товаров от производителя до конечного потребителя становится прозрачным. Намерения, конечно же, благие: вытеснение контрафакта, подделок, увеличение государственного бюджета и т. д.

Планы поистине наполеоновские. Изделия из меха и алкоголь уже подлежат обязательной маркировке. По лекарствам и ювелирным украшениям завершили эксперимент.

С начала 2020 г. ожидается массовая маркировка таких групп товаров, как духи и туалетная вода, шины и покрышки, женские блузки, одежда из кожи, верхняя одежда, постельное, столовое и туалетное белье, фотокамеры и фотовспышки.

С 1 марта 2020 г. производителей сигарет обязали производить товар с кодами.

В самом разгаре процесс маркировки обуви, который проводится в несколько этапов и затрагивает все звенья: и производителей, и поставщиков, и розницу.

Что принесет с собой процесс маркировки для предпринимателя? К чему нужно быть готовым «обувнику»?

В первую очередь это отход от привычного ведения дел вручную и автоматизация бизнеса.

Придется отложить тетрадки в сторону и приобрести программу для товарного учета, где каждая позиция будет охарактеризована. Один из хорошо зарекомендовавших себя программных продуктов — программы 1С: Предприятие, где уже имеется функционал для маркировки.

Для передачи данных о маркируемом товаре в контролирующие органы нужна обновленная касса с действующим договором ОФД, которая для розничных точек уже не в новинку. Для считывания штрихкодов с товаров приобретается двухмерный сканер или терминал сбора данных. Кроме того, все участники рынка будут осуществлять обмен документами с помощью электронного документооборота.

Вот такая незаурядная схема позволит проследить движение легального товара от производителя до конечного покупателя.

Автоматизация бизнеса требует определенных расходов, которые ложатся на плечи предпринимателей. Есть вариант, который поможет оптимизировать этот процесс и получить качественный бухгалтерский учет. Речь идет о таком сервисе, как 1С:БухОбслуживание.

Чем он полезен:

Пользование программой 1С в облаке бесплатно — экономия средств. Электронный документооборот непосредственно из программы 1С — экономия времени. Консультационная поддержка профессионалов — сведение рисков к минимуму.

Важно уметь не только зарабатывать, но и грамотно экономить — в этом один из главных секретов успеха любого бизнеса.