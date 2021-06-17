Марс стал камнем преткновения в споре между российским ученым и Илоном Маском

Угроза глобальной катастрофы, из-за которой Илон Маск собирается снарядить экспедицию на Марс, преувеличена, а сама затея может плохо закончиться. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Вячеслав Турышев.

Вячеслав Турышев принимал участие в подготовке и проведении около 40 миссий НАСА.

«Вероятность того, что по нам ударит увесистый астероид, существует, но она достаточно низка. Это может случиться, но не во время нашей с вами жизни. Стоит ли исходя из этого риска предпринимать такие шаги, как массовое переселение на Марс? Другие причины гибели цивилизации также маловероятны или могут быть предупреждены. Поэтому сам по себе тезис о нашем переселении на Марс слабо обоснован», — рассказал российский ученый.

Илон Маск. twitter.com/elonmusk/media

Он добавил, что в НАСА уже создана технология, благодаря которой можно искать опасные для Земли астероиды.

«У Илона Маска теперь на один аргумент меньше лететь на Марс», — пояснил Турышев.

Что касается сложностей организации полета на Марс, то Турышев назвал ряд причин отказаться от трудной затеи. В числе наиболее важных: отсутствие определенных технологий жизнеобеспечения.

Планеты. Марс. Земля ССО

«Допустим, прилетит на Марс корабль, а у членов экипажа в ходе длительного полета повреждена ДНК от воздействия космической радиации, возрастает риск онкологических заболеваний. Во-вторых, после длительного полета будут атрофированы мышцы, вымыт кальций из костей. Никакой физической работы на поверхности Марса совершить людям не удастся. Не говоря об опасности получения травм при таком ослабленном организме. А психологические проблемы длительного пребывания в изоляции с ограниченным коллективом людей», — рассказал российский ученый.

Он считает, что жизнь на Марсе потребует от человеческого организма полной перестройки.

Отметим, что Илон Маск не раз говорил о том, что человечеству нужно превратиться в некий межпланетный вид, а часть населения необходимо переселить на Марс. Как раз для этого компания SpaceX создает ракету Starship.