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Жизнь

Маршруты автобусов и трамваев поменяют в Барнауле из-за перекрытия улицы

Из-за ремонта теплосети в Барнауле перекроют движение по всей ширине ул. Профинтерна, а также на участке ул. Попова, предупредили в мэрии.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова, altapress.ru.

C 9:00 13 августа до 6:00 16 августа будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части ул. Профинтерна в районе дома № 30.

С 21:00 13 августа до 6:00 16 августа перекроют движение по всей ширине четной и нечетной проезжих частей ул. Попова в районе здания № 4а.

Движение автобусов в выходные организуют в объезд участка ремонта по следующим схемам.

Смотреть список
  • по маршруту № 1: …ул.Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на пр-кте Космонавтов — ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская, далее — по маршруту;
  • по маршруту № 32: …пр-кт Космонавтов — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменения.
  • по маршруту № 38: …пр-кт Космонавтов — ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Солнечная Поляна — пр-кт Космонавтов, далее по маршруту;
  • по маршруту № 41: …ул.Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская, далее — по маршруту;
  • по маршруту № 149: …ул.Энтузиастов — ул. Попова — разворот на ул. Гущина, далее по маршруту;
  • по маршруту № 59: …ул.Малахова — пр-кт Космонавтов — ост. «Гипермаркет Алтай», в обратном направлении: ост. «Гипермаркет Алтай» — пр-кт Космонавтов — ул. Малахова, далее по маршруту.
  • по маршруту № 78: …ул.Малахова — ул. Эмилии Алексеевой — ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова, далее по маршруту;
  • по маршруту № 121: …ул.Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова, далее по маршруту.

Движение трамваев с 22:30 13 августа до 5:30 16 августа также изменится.

  • маршрут № 1 — пл. Свободы — пр-кт Красноармейский — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина — пр-кт Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;
  • маршрут № 2 — ст. Пивзавод — ул. Попова — ст.Докучаево.

Барнаульцев просят быть внимательными, выбирать маршруты объезда.

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