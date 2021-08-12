Маршруты автобусов и трамваев поменяют в Барнауле из-за перекрытия улицы

Из-за ремонта теплосети в Барнауле перекроют движение по всей ширине ул. Профинтерна, а также на участке ул. Попова, предупредили в мэрии.

C 9:00 13 августа до 6:00 16 августа будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части ул. Профинтерна в районе дома № 30.

С 21:00 13 августа до 6:00 16 августа перекроют движение по всей ширине четной и нечетной проезжих частей ул. Попова в районе здания № 4а.

Движение автобусов в выходные организуют в объезд участка ремонта по следующим схемам.

Смотреть список по маршруту № 1: …ул.Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова , далее по маршруту , в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на пр-кте Космонавтов — ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская , далее — по маршруту;

далее по маршруту в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на пр-кте Космонавтов — ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская далее — по маршруту; по маршруту № 32: …пр-кт Космонавтов — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой , далее — по маршруту , в обратном направлении — без изменения.

далее — по маршруту в обратном направлении — без изменения. по маршруту № 38: …пр-кт Космонавтов — ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Юрина , далее по маршруту , в обратном направлении: ул. Солнечная Поляна — пр-кт Космонавтов , далее по маршруту;

далее по маршруту в обратном направлении: ул. Солнечная Поляна — пр-кт Космонавтов далее по маршруту; по маршруту № 41: …ул.Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой , далее по маршруту , в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская , далее — по маршруту;

далее по маршруту в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская далее — по маршруту; по маршруту № 149: …ул.Энтузиастов — ул. Попова — разворот на ул. Гущина , далее по маршруту;

далее по маршруту; по маршруту № 59: …ул.Малахова — пр-кт Космонавтов — ост. «Гипермаркет Алтай», в обратном направлении: ост. «Гипермаркет Алтай» — пр-кт Космонавтов — ул. Малахова , далее по маршруту.

далее по маршруту. по маршруту № 78: …ул.Малахова — ул. Эмилии Алексеевой — ул. Попова , далее по маршруту , в обратном направлении: …ул.Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова , далее по маршруту;

далее по маршруту в обратном направлении: …ул.Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова далее по маршруту; по маршруту № 121: …ул.Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой , далее по маршруту , в обратном направлении: …ул.Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова , далее по маршруту.

Движение трамваев с 22:30 13 августа до 5:30 16 августа также изменится.

маршрут № 1 — пл. Свободы — пр-кт Красноармейский — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина — пр-кт Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;

маршрут № 2 — ст. Пивзавод — ул. Попова — ст.Докучаево.

Барнаульцев просят быть внимательными, выбирать маршруты объезда.