8 марта радиостанция ENERGY в честь праздника дарила девушкам цветы и улыбки

Традиционно местом проведения акции была выбрана площадка недалеко от ТРЦ «Огни». Проходящие мимо девушки, женщины и маленькие девочки тут же оказывались под прицелом парня в футболке радиостанции.

С лучезарной улыбкой он поздравлял прекрасных девушек нашего города с весенним праздником, несмотря на то, что погода была вовсе не весенняя.

Ежегодная акция «Подари девушке улыбку». Фото: радиостанция ENERGY.

Для девушек такое внимание оказалось неожиданным, все участницы акции радовались полученной розе и открытке от радиостанции.

«Спасибо большое @nrj_altai за такой неожиданный сюрприз, настроение подняли до небес» — написала восторженный комментарий подписчица Лилия, которую радиостанция ENERGY порадовала своим подарком.

Фото: радиостанция ENERGY. Ежегодная акция «Подари девушке улыбку» от радиостанции ENERGY.

А мы, в свою очередь, надеемся, что смогли подарить всем представительницам прекрасного пола в этот холодный, хмурый день хоть немного нашей любви и тепла.

Радио ENERGY благодарит партнера акции — цветочный салон «1001 роза». Выбирая «1001 розу» вы получаете: свежие цветы; широкий ассортимент цветов; доступные цены; доставка цветов в течение часа; удобный способ оплаты.

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