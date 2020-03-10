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Жизнь
19

8 марта радиостанция ENERGY в честь праздника дарила девушкам цветы и улыбки

8 марта, несмотря на неблагоприятные погодные условия, радиостанция ENERGY вновь поздравила девушек с праздником ежегодной акцией «Подари девушке улыбку».

Ежегодная акция «Подари девушке улыбку».
Ежегодная акция «Подари девушке улыбку».
Фото: радиостанция ENERGY.

Традиционно местом проведения акции была выбрана площадка недалеко от ТРЦ «Огни». Проходящие мимо девушки, женщины и маленькие девочки тут же оказывались под прицелом парня в футболке радиостанции.

С лучезарной улыбкой он поздравлял прекрасных девушек нашего города с весенним праздником, несмотря на то, что погода была вовсе не весенняя.

Ежегодная акция «Подари девушке улыбку».
Ежегодная акция «Подари девушке улыбку».
Фото: радиостанция ENERGY.

Для девушек такое внимание оказалось неожиданным, все участницы акции радовались полученной розе и открытке от радиостанции.

«Спасибо большое @nrj_altai за такой неожиданный сюрприз, настроение подняли до небес» — написала восторженный комментарий подписчица Лилия, которую радиостанция ENERGY порадовала своим подарком.

Фото: радиостанция ENERGY.
Ежегодная акция «Подари девушке улыбку» от радиостанции ENERGY.

А мы, в свою очередь, надеемся, что смогли подарить всем представительницам прекрасного пола в этот холодный, хмурый день хоть немного нашей любви и тепла.

Радио ENERGY благодарит партнера акции — цветочный салон «1001 роза». Выбирая «1001 розу» вы получаете: свежие цветы; широкий ассортимент цветов; доступные цены; доставка цветов в течение часа; удобный способ оплаты.

Недорогие цветы с бесплатной доставкой на дом вы можете заказать на сайте «1001 роза» https://1001rose.ru в любое удобное для вас время.

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