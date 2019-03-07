8 марта 2019: сладкий стол, советское кино и цветы

Аналитический центр «Орион Коннект» в преддверии Международного женского дня провел опрос среди 2000 абонентов спутникового телевидения «Телекарта», мужчин и женщин, с целью выяснить их отношение, ожидания, а также традиции, связанные с этим праздником. Опрос проводился путем телефонного интервьюирования респондентов по всей России.

Отношение к празднику

Большинство респондентов (60% женщин и 80% мужчин) назвали 8 марта праздником всех без исключения женщин. Мужская аудитория опрошенных в любом случае считает, что у этого праздника есть своя аудитория: 12% определяют 8 марта как праздник мам и бабушек, остальные 8% рассматривают его как повод принести в дом цветы. А вот среди женщин 16% относятся к этому дню как к дополнительному весеннему выходному, еще 6% ответили, что данный праздник лично к ним отношения не имеет.

Инфографика. Источник: группа компаний «Орион»

Подарки

Рейтинг наиболее подходящих подарков к Международному женскому дню у мужчин и женщин возглавляют цветы (Так считают 74% мужчин и 54% женщин). На втором месте у той и другой группы оказались украшения (14% женщин и 6% мужчин), на третьем — парфюм и косметика (8% женщин и 6% мужчин). Примечательно, что для 6% опрошенных женщин желанный подарок — просто «свободный день», «день для себя», «без домашних хлопот», «освобождение от домашних дел». Среди мужчин такие ответы звучали в три раза реже. Однако, 8% из них считают достойным подарком внимание, заботу, нежность. Подобные проявления упоминают как праздничный атрибут лишь 2% женской аудитории.

Инфографика. Источник: группа компаний «Орион»

Культовое кино

Как и в случае с Днем защитника отечества, кинематограф занимает важное место в праздновании Международного женского дня. По итогам опроса «Орион Коннект» рейтинг фильмов о настоящих женщинах у обеих групп возглавили популярные советские киноленты «Девчата» и «Москва слезам не верит». На третьем месте «мужского» рейтинга расположился «Титаник». Сами женщины упоминали этот фильм намного реже. Большинство из них третье место отдали классике американского кинематографа — экранизации романа «Унесенные ветром» (12%).

Инфографика. Источник: группа компаний «Орион»

Праздничный стол

Обязательным блюдом на праздничном столе в честь Международного женского дня и мужчины, и женщины уверенно называют сладкое: торты, конфеты, десерты. Многие из опрошенных вообще не смогли назвать конкретного блюда. 16% женщин упомянули «что-то легкое» или «салаты», их поддержали 14% мужчин. Блюда из мяса ассоциируются с женским праздником у 10% мужчин и 6% женщин, небольшая часть опрошенных упомянула суши и различные блюда из рыбы. Алкоголь в качестве неотъемлемого украшения праздничного стола мужчины называли в два раза чаще женщин.

Инфографика. Источник: группа компаний «Орион»

Мария Жилина,

заместитель Генерального директора ГК «Орион»:

В отношении к 8 марта у мужчин и женщин в нашей стране наблюдается больше единодушия, чем по поводу 23 февраля.* У Международного женского дня есть ряд сложившихся ритуалов, почитаемых большинством опрошенных. Интересно, что оба опроса указывают на большую сентиментальность мужчин в отношении гендерных праздников. Что касается праздничного телесмотрения, здесь неизменно лидирует советское кино. Очевидно, отечественный кинематограф также стал неотъемлемой частью российских семейных традиций.

Справка

Группа компаний «Орион» осуществляет свою деятельность на рынке телекоммуникационных услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности Группы: размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети, предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом «Телекарта»). На сегодняшний день «Орион» — единственный спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в. д)., Horizons 2 (85° в.д.), «Экспресс-АМ5» (140° в.д.). Компания входит в ТОП-20 крупнейших телекоммуникационных компаний России (по данным аналитического агентства CNews Analitics) и в ТОП-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).*