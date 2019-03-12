30 марта в Барнауле будет действовать 12 точек, куда можно сдать вторичное сырье

Стационарные точки:
- ТРЦ Пионер с 13.00 до 16.00
- Парк спорта с 11.00 до 14.00
Мобильный раздельный сбор:
Маршрут 1
- Народная площадь с 10 до 10:20
- ТРЦ Огни с 10:40 до 11:00
- Телефоннаа, 54 с 11:30 до 12:00
- ТРЦ Гуливер с 12:30 до 13:00
Маршрут 2
- Малахова 152 с 10 до 10:30
- Балтийская 53 с 10:45 до 11:15
- Балтийская Крепость с 11:30 до 12−00
Маршрут 3
- Энергетиков, 2 с 10 до 10−30
- Павловский тракт 295а с 10:45 до 11:15
- Мкрн. Дружный с 11:30 до 12−00
В переработку принимается: пластик 1,2,4,5 видов, стекло, макулатура, металл, одежда в нормальном состоянии для проекта «Фримаркет» и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, ветошь текстильная, картриджи от фильтров-кувшинов, негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентгент-снимки, просроченные медикаменты.
Медикаменты будут утилизированы компанией ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов».
Не принимается: пластик без маркировки, пластик 3,6,7 видов и смешанные пластики (например, С/РР), ртутные энергосберегающие лампы и градусники, батарейки.
Подробнее о принимаемых и непринимаемых фракциях можно ознакомиться в группах движения в соц. сетях:
Общественное движение «Мусора.Больше.Нет» приглашает к сотрудничеству управляющие компании города. Для того, чтобы Мобильный раздельный сбор приехал к вам во двор, со стороны управляющий компании нужно два действия:
- Определить место для стоянки газели. Место должно быть удобное для проезда газели и для жителей
- Помочь в распространении информации о акции и принимаемых фракциях и информировании жителей микрорайона через чаты домов, группы УК в соцсетях, информационные доски в подъезадах.
Также движение «Мусора.Больше.Нет» приглашает к сотрудничеству секонд-хэнды, благотворительные фонды, у кого есть текстильная ветошь. Вся ветошь едет на переработку в Новосибирск. Чтобы переработчик сам за ней приехал, активистам необходимо собрать газель ветоши.
Что принимается в Мобильном раздельном сборе и на акциях :
Пластик
Весь производимый в России пластик должен содержать сведения о маркировке в виде трех стрелок в форме треугольника, внутри которого стоит цифра, обозначающая тип пластика (допускается под треугольником указывать буквенное обозначение). Чаще всего маркировка выдавлена на дне тары, иногда ее можно найти на этикетке.
Можно пластик с маркировкой:
- 1, 01 (PETE, PET, ПЭТ, ПЭТФ) — бутылки любого цвета, не бутылки- только прозрачные
- 2, 02 (HDPE, PE-HD, ПВД)
- 4 (LDPE), ПНД
- 5 (РР), ПП
- Одноразовые мешочки для фруктов — вытряхнуть содержимое
Подготовка:
- Ополоснуть от содержимого, по возможности смять, этикетки и крышки оставить.
- Разложить каждый вид пластика по отдельности и подписать.
- ПЭТ в виде бутылок (твердый, держит форму) и ПЭТ в виде других изделий (мягкий, пример — прозрачные подложки для конфет, печенья) — собирать отдельно
Нельзя:
- пластик с маркировкой 3 (PVC, ПВХ), 6 (ПС, PS), 7 (Other, O)
- смешанные виды пластика: С/РР, С/LDPE, PET/LDPE, c маркировками выше 7: 81, 84, 90 и тд
- фольгированный РР (даже если написано, что это просто РР)
- не прозрачные решётки из-под конфет с маркировкой ПЭТ;
- биоразлагаемые пакеты (Привет, Мария-Ра, Бахетле);
- термоусад. пленки;
- шприцы, блистеры от таблеток;
- тубы из-под зубной пасты и зубные щетки;
- мягкая пластиковая упаковка от майонеза, кетчупа, детских пюре;
- пластик без маркировки (большинство канцелярии, игрушки)
- упаковка от яиц
Стекло
Можно: стекло любого цвета и формы, бой.
Подготовка: ополоснуть от остатков пищи или содержимого, снять крышечки и другие не стеклянные элементы. Бумажные этикетки убирать не обязательно.
Нельзя: посуду, керамику, хрусталь, зеркала, лампы накаливания
Металл
Можно: Любой металл:
- алюминиевые банки (ополоснуть, смять),
- консервные банки (помыть, по возможности снять этикетки),
- пустые баллончики из-под аэрозолей, дезодорантов,
- металлические крышки для консервирования, детского питания, различных напитков,
- металлические баночки из-под чая, печенья, сладостей, детской смеси, гильзы от свечей,
- алюминиевая фольга с баночек из-под сметаны творожка, йогурта.
Бумага
Можно:
- гофрокартон
- тетради, книги, газеты, журналы (в том числе глянцевые),
- открытки, рекламные буклеты, флаеры, листовки,
- картонные коробки от каш, хлопьев, чая, шоколада, печенья, и т.п.,
- коробки от конфет (удалить все небумажные элементы)
Подготовка:
- сложить в бумажный пакет или картонную коробку
- перевязать веревкой тетради/книги.
Нельзя: кассовые чеки, бумага для факсов, упаковка Тетра Пак, бумагу со слоем пластика, одноразовая бумажная посуда, в том числе стаканчики от кофе на вынос, втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец, салфетки.
Одежда
Можно: одежду и обувь в хорошем состоянии для фримаркета .
Подписать: фримаркет.
Ветошь
Можно:
- любой мягкий текстиль — все искусственные и натуральные ткани и их смеси
- все мягкое от секонд хенд,
- швейный брак, лоскутки от шитья
- неликвид от швейного, мебельного производства
- старые нейлоновые и текстильные колготки, носки
- Верх от нижнего белья (только верх, низ — нельзя)
- Верхнюю одежду мягкую, из текстиля
Подготовка: все должно быть постирано и подписано «ветошь» .
На производстве работают такие же люди, как и мы с вами, которые проводят сортировку руками. Давайте уважать друг друга!
Подписать: ветошь
Нельзя:
- очень грубое, что сложно расщепить на волокна:
- кожу и кожзам
- брезент
- сумки
- обувь
- трусы — даже стиранные.
Сломанная бытовая техника и электроника
Можно:
- негабаритную технику (пылесос, мультиварка, фен, утюг и т.п., провода, наушники)
- видеокассеты, CD/DVD диски, аудиокассеты
- рентген-снимки
- компьютеры, комплектущие к ним, мобильные телефоны и смартфоны.
Нельзя:
- габаритную бытовую технику: холодильники, стиральные машины и т.д.
Принимаем:
- Картриджи от фильтров-кувшинов любой торговой марки и съемные элементы проточных водоочистителей серий «Кристалл» (торговая марка Аквафор) и «Эксперт» (торговая марка Барьер).
- Просроченные медикаменты.
- Помощь для приюта «Ласка»: корма для животных, крупы, туалеты, лекарства для животных.
- Ненужная посуда в хорошем состоянии для проведения RAWA-фестиваля: тарелки глубокие, тарелки обычные, чайные ложки, вилки, стаканы, кружки, подносы.
- книги, журналы для подопечных фонда «Старость в радость» (особенной популярностью пользуются журналы о рыбалке, автомобилях, путешествиях, красоте).
- остатки любых тканей, обрезки органзы, вуали, фатина, тюли, бязи, подкладочной ткани и плащевки. Пригодятся стопоры любые от разных курток, толстовок и т.д., тонкий шнур, ленточки, резинки (для изготовления экомешочков).
- пробки от вина, шампанского — для воплощения творческих задач.
- картонные ячейки от яиц (для звукоизоляции творческой студии).
Не принимаем:
- Батарейки
- Ртутные градусники и ртутьсодержащие лампы (энергосберегающие)
- Энергосберегающие лампы светодиодные
- Биоразлагаемые пакеты