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30 марта в Барнауле будет действовать 12 точек, куда можно сдать вторичное сырье

Все вторсырье, собранное на акции, будет отправлено в переработку.

Общественное движение «Мусора.Больше.Нет» уже 6-й год проводит акции по раздельному сбору, но 12 точек будет организовано впервые. Это стало возможным благодаря договоренностям с некоторыми управляющими компаниями, которые изъявили желание, чтобы мобильный раздельный сбор приехал во дворы домов под их управлением: УК «Сибирский альянс», УК ООО «Наш Барнаул», УК ООО «Квартал», УК «Маяк».

Пластик.
Пластик.
СС0

Стационарные точки:

  • ТРЦ Пионер с 13.00 до 16.00
  • Парк спорта с 11.00 до 14.00

Мобильный раздельный сбор:

Маршрут 1

  • Народная площадь с 10 до 10:20
  • ТРЦ Огни с 10:40 до 11:00
  • Телефоннаа, 54 с 11:30 до 12:00
  • ТРЦ Гуливер с 12:30 до 13:00


Маршрут 2

  • Малахова 152 с 10 до 10:30
  • Балтийская 53 с 10:45 до 11:15
  • Балтийская Крепость с 11:30 до 12−00

Маршрут 3

  • Энергетиков, 2 с 10 до 10−30
  • Павловский тракт 295а с 10:45 до 11:15
  • Мкрн. Дружный с 11:30 до 12−00

В переработку принимается: пластик 1,2,4,5 видов, стекло, макулатура, металл, одежда в нормальном состоянии для проекта «Фримаркет» и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, ветошь текстильная, картриджи от фильтров-кувшинов, негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентгент-снимки, просроченные медикаменты.

Медикаменты будут утилизированы компанией ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов».

Не принимается: пластик без маркировки, пластик 3,6,7 видов и смешанные пластики (например, С/РР), ртутные энергосберегающие лампы и градусники, батарейки.

Подробнее о принимаемых и непринимаемых фракциях можно ознакомиться в группах движения в соц. сетях:

Общественное движение «Мусора.Больше.Нет» приглашает к сотрудничеству управляющие компании города. Для того, чтобы Мобильный раздельный сбор приехал к вам во двор, со стороны управляющий компании нужно два действия:

  1. Определить место для стоянки газели. Место должно быть удобное для проезда газели и для жителей
  2. Помочь в распространении информации о акции и принимаемых фракциях и информировании жителей микрорайона через чаты домов, группы УК в соцсетях, информационные доски в подъезадах.

Также движение «Мусора.Больше.Нет» приглашает к сотрудничеству секонд-хэнды, благотворительные фонды, у кого есть текстильная ветошь. Вся ветошь едет на переработку в Новосибирск. Чтобы переработчик сам за ней приехал, активистам необходимо собрать газель ветоши.

Что принимается в Мобильном раздельном сборе и на акциях :

Пластик

Весь производимый в России пластик должен содержать сведения о маркировке в виде трех стрелок в форме треугольника, внутри которого стоит цифра, обозначающая тип пластика (допускается под треугольником указывать буквенное обозначение). Чаще всего маркировка выдавлена на дне тары, иногда ее можно найти на этикетке.

Можно пластик с маркировкой:

  • 1, 01 (PETE, PET, ПЭТ, ПЭТФ) — бутылки любого цвета, не бутылки- только прозрачные
  • 2, 02 (HDPE, PE-HD, ПВД)
  • 4 (LDPE), ПНД
  • 5 (РР), ПП
  • Одноразовые мешочки для фруктов — вытряхнуть содержимое

Подготовка:

  • Ополоснуть от содержимого, по возможности смять, этикетки и крышки оставить.
  • Разложить каждый вид пластика по отдельности и подписать.
  • ПЭТ в виде бутылок (твердый, держит форму) и ПЭТ в виде других изделий (мягкий, пример — прозрачные подложки для конфет, печенья) — собирать отдельно

Нельзя:

  • пластик с маркировкой 3 (PVC, ПВХ), 6 (ПС, PS), 7 (Other, O)
  • смешанные виды пластика: С/РР, С/LDPE, PET/LDPE, c маркировками выше 7: 81, 84, 90 и тд
  • фольгированный РР (даже если написано, что это просто РР)
  • не прозрачные решётки из-под конфет с маркировкой ПЭТ;
  • биоразлагаемые пакеты (Привет, Мария-Ра, Бахетле);
  • термоусад. пленки;
  • шприцы, блистеры от таблеток;
  • тубы из-под зубной пасты и зубные щетки;
  • мягкая пластиковая упаковка от майонеза, кетчупа, детских пюре;
  • пластик без маркировки (большинство канцелярии, игрушки)
  • упаковка от яиц

Стекло

Можно: стекло любого цвета и формы, бой.

Подготовка: ополоснуть от остатков пищи или содержимого, снять крышечки и другие не стеклянные элементы. Бумажные этикетки убирать не обязательно.

Нельзя: посуду, керамику, хрусталь, зеркала, лампы накаливания

Металл

Можно: Любой металл:

  • алюминиевые банки (ополоснуть, смять),
  • консервные банки (помыть, по возможности снять этикетки),
  • пустые баллончики из-под аэрозолей, дезодорантов,
  • металлические крышки для консервирования, детского питания, различных напитков,
  • металлические баночки из-под чая, печенья, сладостей, детской смеси, гильзы от свечей,
  • алюминиевая фольга с баночек из-под сметаны творожка, йогурта.

Бумага

Можно:

  • гофрокартон
  • тетради, книги, газеты, журналы (в том числе глянцевые),
  • открытки, рекламные буклеты, флаеры, листовки,
  • картонные коробки от каш, хлопьев, чая, шоколада, печенья, и т.п.,
  • коробки от конфет (удалить все небумажные элементы)

Подготовка:

  • сложить в бумажный пакет или картонную коробку
  • перевязать веревкой тетради/книги.

Нельзя: кассовые чеки, бумага для факсов, упаковка Тетра Пак, бумагу со слоем пластика, одноразовая бумажная посуда, в том числе стаканчики от кофе на вынос, втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец, салфетки.

Одежда

Можно: одежду и обувь в хорошем состоянии для фримаркета .

Подписать: фримаркет.

Ветошь

Можно:

  • любой мягкий текстиль — все искусственные и натуральные ткани и их смеси
  • все мягкое от секонд хенд,
  • швейный брак, лоскутки от шитья
  • неликвид от швейного, мебельного производства
  • старые нейлоновые и текстильные колготки, носки
  • Верх от нижнего белья (только верх, низ — нельзя)
  • Верхнюю одежду мягкую, из текстиля

Подготовка: все должно быть постирано и подписано «ветошь» .

На производстве работают такие же люди, как и мы с вами, которые проводят сортировку руками. Давайте уважать друг друга!

Подписать: ветошь

Нельзя:

  • очень грубое, что сложно расщепить на волокна:
  • кожу и кожзам
  • брезент
  • сумки
  • обувь
  • трусы — даже стиранные.

Сломанная бытовая техника и электроника

Можно:

  • негабаритную технику (пылесос, мультиварка, фен, утюг и т.п., провода, наушники)
  • видеокассеты, CD/DVD диски, аудиокассеты
  • рентген-снимки
  • компьютеры, комплектущие к ним, мобильные телефоны и смартфоны.

Нельзя:

  • габаритную бытовую технику: холодильники, стиральные машины и т.д.

Принимаем:

  • Картриджи от фильтров-кувшинов любой торговой марки и съемные элементы проточных водоочистителей серий «Кристалл» (торговая марка Аквафор) и «Эксперт» (торговая марка Барьер).
  • Просроченные медикаменты.
  • Помощь для приюта «Ласка»: корма для животных, крупы, туалеты, лекарства для животных.
  • Ненужная посуда в хорошем состоянии для проведения RAWA-фестиваля: тарелки глубокие, тарелки обычные, чайные ложки, вилки, стаканы, кружки, подносы.
  • книги, журналы для подопечных фонда «Старость в радость» (особенной популярностью пользуются журналы о рыбалке, автомобилях, путешествиях, красоте).
  • остатки любых тканей, обрезки органзы, вуали, фатина, тюли, бязи, подкладочной ткани и плащевки. Пригодятся стопоры любые от разных курток, толстовок и т.д., тонкий шнур, ленточки, резинки (для изготовления экомешочков).
  • пробки от вина, шампанского — для воплощения творческих задач.
  • картонные ячейки от яиц (для звукоизоляции творческой студии).

Не принимаем:

  • Батарейки
  • Ртутные градусники и ртутьсодержащие лампы (энергосберегающие)
  • Энергосберегающие лампы светодиодные
  • Биоразлагаемые пакеты
  • Новости компаний

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