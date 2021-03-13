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Жизнь

Мартовские морозы пришли в Алтайский край

Выходные в Алтайском крае начинаются с морозной погоды — минувшей ночью температуры воздуха в регионе достигали -25 градусов.

Барнаул зимой. Транспорт.
Барнаул зимой. Транспорт.
Анна Зайкова

Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, днем 13 марта в отдельных районах ожидается снег, метели, в предгорьях местами сильный снег. В утренние часы по северо-западу местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, по юго-востоку местами снежные заносы.

Дневные температуры в крае составят −12…−17 градусов, местами в предгорьях будет до -7 градусов.

Ветер северо-западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков, в утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице будет −12…−14 градусов. Ветер северо-западный, 6−11 метров в секунду.

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