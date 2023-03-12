Машины плывут, а дети купаются в лужах. Последствия непогоды в Барнауле

Машины буквально плывут по дорогам Барнаула — особенно у остановки больницы РТП, сообщает «Инцидент Барнаул». Транспорт шумно рассекает волны и поднимает тучу брызг.
Пешеходы и водители обвиняют друг друга в неаккуратности и беспечности в комментариях:
«Хотелось бы обратиться к автомобилистам — замечайте пешеходов, особенно детей и коляски. Замедляйте скорость!» — просят пешеходы.
«Хотелось бы обратиться к пешеходам! Обращайте внимание на авто. На некоторых участках даже Оку остановить не получится. И не одевайтесь в траур и под цвет серого города! — возмущаются в свою очередь водители. — А так отчасти соглашусь. Ведь если лужа, то не надо водителям нажимать газ в пол, чтобы облило всех! Ведь мы тоже выходим из машин и становимся пешеходами. Уважения к друг другу иметь надо! Всем хорошего дня».
«Хотелось бы обратиться к организации, которая сделала эти недодороги. В нищем Тае и то после тропического ливня такого нет», — негодуют третьи.
Некоторые автомобили успело затопить еще до поездки. Так в ЖК «Краски» затопило парковку, сообщает «Барнаул 22».
Неподалеку от подтопленной парковки на прогулку вышли дети. Во дворе не оказалось прежним пушистых сугробов и ледяной горки, зато нашлась огромная лужа. В ней дети и стали играть, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».
Ранее жительница Барнаула пожаловалась, в каком состоянии оказался двор в районе дома по ул. Кулагина, 4.