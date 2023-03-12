Машины плывут, а дети купаются в лужах. Последствия непогоды в Барнауле

«Хотелось бы обратиться к пешеходам! Обращайте внимание на авто. На некоторых участках даже Оку остановить не получится. И не одевайтесь в траур и под цвет серого города! — возмущаются в свою очередь водители. — А так отчасти соглашусь. Ведь если лужа, то не надо водителям нажимать газ в пол, чтобы облило всех! Ведь мы тоже выходим из машин и становимся пешеходами. Уважения к друг другу иметь надо! Всем хорошего дня».