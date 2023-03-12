12 марта
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Жизнь

Машины плывут, а дети купаются в лужах. Последствия непогоды в Барнауле

Непрекращающийся дождь и талый снег превратили дороги Барнаула в реки. А дети, затосковав по уличным забавам, играют в лужах. О последствиях непогоды в Барнауле — в материале altapress.ru.

Обстановка у остановки больницы РТП
Обстановка у остановки больницы РТП
Инцидент Барнаул

Машины буквально плывут по дорогам Барнаула — особенно у остановки больницы РТП, сообщает «Инцидент Барнаул». Транспорт шумно рассекает волны и поднимает тучу брызг.

Пешеходы и водители обвиняют друг друга в неаккуратности и беспечности в комментариях:

«Хотелось бы обратиться к автомобилистам — замечайте пешеходов, особенно детей и коляски. Замедляйте скорость!» — просят пешеходы.

«Хотелось бы обратиться к пешеходам! Обращайте внимание на авто. На некоторых участках даже Оку остановить не получится. И не одевайтесь в траур и под цвет серого города! — возмущаются в свою очередь водители. — А так отчасти соглашусь. Ведь если лужа, то не надо водителям нажимать газ в пол, чтобы облило всех! Ведь мы тоже выходим из машин и становимся пешеходами. Уважения к друг другу иметь надо! Всем хорошего дня».

«Хотелось бы обратиться к организации, которая сделала эти недодороги. В нищем Тае и то после тропического ливня такого нет», — негодуют третьи.

Некоторые автомобили успело затопить еще до поездки. Так в ЖК «Краски» затопило парковку, сообщает «Барнаул 22».

Неподалеку от подтопленной парковки на прогулку вышли дети. Во дворе не оказалось прежним пушистых сугробов и ледяной горки, зато нашлась огромная лужа. В ней дети и стали играть, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Дети играют рядом с парковкой в ЖК &quot;Краски&quot;
Дети играют рядом с парковкой в ЖК «Краски»
В курсе 22

Ранее жительница Барнаула пожаловалась, в каком состоянии оказался двор в районе дома по ул. Кулагина, 4.

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