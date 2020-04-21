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Жизнь

Машинист из Сибири объявил себя руководителем силовых ведомств и получил срок за экстремизм

В Кемеровской области суд признал виновным в экстремизме 39-летнего машиниста металлургического комбината из Новокузнецка, сообщает «Газета Кемерова».

Барнаул – "столица экстремизма"
Барнаул – "столица экстремизма"

Мужчину обвинили по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Региональная ФСБ пояснила, что машинист, используя свой аккаунт во «ВКонтакте», создал сообщество под названием «ВрИО Главы Кемеровской области». Там опубликовал несколько текстов, «содержание которых направлено на изменение конституционного строя».

«Новокузнечанин наделил сам себя полномочиями временно исполняющего обязанности руководителей ряда региональных структур, в том числе и правоохранительных», — пояснили в ФСБ.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься общественной деятельностью.

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